HEDEF: Şampiyonaya lider katılmak
Almanya, 2020 Avrupa Şampiyonası grup eleme maçlarının sonuncusunu Kuzey İrlanda ile oynuyor. Panzerlerin hedefi galip gelip şampiyonaya lider katılmak.
ALMANYA, 2020 Avrupa Futbol Şampiyonası grup eleme son maçına çıkıyor. Salı (yarın) akşamı Frankfurt'ta oynanacak maçta Almanya, Kuzey İrlanda'yı ağırlıyor. Karşılaşmanın başlama saati 20.45.
İSKELETİ DEĞİŞTİRMİYOR
Kırmızı kart cezasını tamamlayan Emre Can görev verilmesi durumunda bu maçta oynayabilecek. 21 kişilik kadroda Emre Can dışında İlkay Gündoğan ve Suat Serdar da bulunuyor. Löw'ün İlkay'a yine ilk 11'de yer vermesi bekleniyor. Pazartesi günü maçla ilgili basın toplantısı düzenleyen Löw, karşılaşmayı kazanmak istediklerini belirtti. Löw “İstekli bir takımız. Kuzey İrlanda ile oynanacak maçta büyük bir değişiklik yapılmayacak” dedi.
59 yaşındaki teknik direktör, 2019 yılının son milli maçıyla ilgili şunları söyledi: “Bir veya iki değişiklik olacak. Ancak takımın iskeleti korunacak” dedi. Löw'ün bu maçta kaleyi ter Stegen'e teslim etmesi bekleniyor. Defansın solunda ise Hector oynayacak. İspanyol hakem Del Cerro Grande'nin yöneteceği maçı Almanya kazandığı taktirde Hollanda'nın Estonya ile oynayacağı karşılaşmanın sonucu ne olursa olsun panzerler grup maçlarını lider olarak tamamlayacak.
961. KARŞILAŞMA
Alman milli takımı salı akşamı 961. maçına çıkacak. Almanya bu güne kadar 960. kez maç yaptı. 558 galibiyet, 195 beraberlik ve 207 de yenilgi aldı. 2 bin 155 gol attı. Kalesinde ise bin 126 gol gördü. Kuzey İrlanda karşılaşması Löw'ün ise 181. karşılaşması olacak.
Löw'ün teknik direktörlük karnesi oldukça başarılı. 116 galibiyet alan Löw, sadece 30 yenilgi gördü. 34 maçta da Löw'ün başında bulunduğu Almanya rakipleriyle berabere kaldı. Löw 2014 yılında Almanya'yı Dünya Şampiyonu yaptı. Aday kadroda bulunan futbolcular arasında Toni Kroos 95 kez milli olarak en çok milli formayı giyen futbolcu unvanını elinde tutuyor.
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