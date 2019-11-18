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Yıl 1948. Günlerden 1 Mayıs... Rotatifler, Türk basın tarihine damgasını vuracak Hürriyet için dönüyor ve Türkiyeyeni bir gazeteye uyanıyor.

1 Mayıs 1948’de okuyucusuyla buluşan Hürriyet, ilk günden bu yana "Tarafsız ve kaynağından doğru haber" ilkesinden ödün vermeksizin yayın yaşamını sürdürmekte, sektörünün öncü ve örnek gazetesi konumunu daha da öteye götürerek küresel bir medya markası olma iddiasıyla geleceğe uzanmaktadır.

O günden bugüne, ilk günkü heyecanı yitirmeden, "her sabah yeni bir gün başlar ve rotatifler döner" anlayışıyla kurumsallaşan Hürriyet, bugün Türkiye’nin en çok okunan gazetelerinden biri ve çok sesli bir toplumun aynasıdır. Birkitle gazetesi olarak, Türkiye’nin en ücra köşesindeki kahvehanelerden, ev kadınlarının mutfağına dek geniş bir okur kitlesiyle buluşmakta, basılı gazetesiyle her gün 1,4 milyon ki​şiye ulaşmaktadır. Küreselleşen dünya, değişen gazetecilik anlayışı çerçevesinde her platformda okurları ve paydaşlarıyla iletişim halinde olmayı ilke edinenHürriyet basılı gazetenin yanı sıra web-cep- tablet’den de günde milyonlarca kişiye erişmekte, ​​​68.yılında günlükortalama 3.​3 milyon ziyaretçiye ulaşmaktadır.

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Avrupa
Ali VARLI / BERLİN
18.11.2019 - 17:40, Son Güncelleme:

HEDEF: Şampiyonaya lider katılmak

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HEDEF: Şampiyonaya lider katılmak

Almanya, 2020 Avrupa Şampiyonası grup eleme maçlarının sonuncusunu Kuzey İrlanda ile oynuyor. Panzerlerin hedefi galip gelip şampiyonaya lider katılmak.

ALMANYA, 2020 Avrupa Futbol Şampiyonası grup eleme son maçına çıkıyor. Salı (yarın) akşamı Frankfurt'ta oynanacak maçta Almanya, Kuzey İrlanda'yı ağırlıyor. Karşılaşmanın başlama saati 20.45.

HEDEF: Şampiyonaya lider katılmak

İSKELETİ DEĞİŞTİRMİYOR
Kırmızı kart cezasını tamamlayan Emre Can görev verilmesi durumunda bu maçta oynayabilecek. 21 kişilik kadroda Emre Can dışında İlkay Gündoğan ve Suat Serdar da bulunuyor. Löw'ün İlkay'a yine ilk 11'de yer vermesi bekleniyor. Pazartesi günü maçla ilgili basın toplantısı düzenleyen Löw, karşılaşmayı kazanmak istediklerini belirtti. Löw “İstekli bir takımız. Kuzey İrlanda ile oynanacak maçta büyük bir değişiklik yapılmayacak” dedi.

HEDEF: Şampiyonaya lider katılmak

59 yaşındaki teknik direktör, 2019 yılının son milli maçıyla ilgili şunları söyledi: “Bir veya iki değişiklik olacak. Ancak takımın iskeleti korunacak” dedi. Löw'ün bu maçta kaleyi ter Stegen'e teslim etmesi bekleniyor. Defansın solunda ise Hector oynayacak. İspanyol hakem Del Cerro Grande'nin yöneteceği maçı Almanya kazandığı taktirde Hollanda'nın Estonya ile oynayacağı karşılaşmanın sonucu ne olursa olsun panzerler grup maçlarını lider olarak tamamlayacak.

HEDEF: Şampiyonaya lider katılmak

961. KARŞILAŞMA
Alman milli takımı salı akşamı 961. maçına çıkacak. Almanya bu güne kadar 960. kez maç yaptı. 558 galibiyet, 195 beraberlik ve 207 de yenilgi aldı. 2 bin 155 gol attı. Kalesinde ise bin 126 gol gördü. Kuzey İrlanda karşılaşması Löw'ün ise 181. karşılaşması olacak.

HEDEF: Şampiyonaya lider katılmak

Löw'ün teknik direktörlük karnesi oldukça başarılı. 116 galibiyet alan Löw, sadece 30 yenilgi gördü. 34 maçta da Löw'ün başında bulunduğu Almanya rakipleriyle berabere kaldı. Löw 2014 yılında Almanya'yı Dünya Şampiyonu yaptı. Aday kadroda bulunan futbolcular arasında Toni Kroos 95 kez milli olarak en çok milli formayı giyen futbolcu unvanını elinde tutuyor.

HEDEF: Şampiyonaya lider katılmak

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