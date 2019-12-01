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Yıl 1948. Günlerden 1 Mayıs... Rotatifler, Türk basın tarihine damgasını vuracak Hürriyet için dönüyor ve Türkiyeyeni bir gazeteye uyanıyor.

1 Mayıs 1948’de okuyucusuyla buluşan Hürriyet, ilk günden bu yana "Tarafsız ve kaynağından doğru haber" ilkesinden ödün vermeksizin yayın yaşamını sürdürmekte, sektörünün öncü ve örnek gazetesi konumunu daha da öteye götürerek küresel bir medya markası olma iddiasıyla geleceğe uzanmaktadır.

O günden bugüne, ilk günkü heyecanı yitirmeden, "her sabah yeni bir gün başlar ve rotatifler döner" anlayışıyla kurumsallaşan Hürriyet, bugün Türkiye’nin en çok okunan gazetelerinden biri ve çok sesli bir toplumun aynasıdır. Birkitle gazetesi olarak, Türkiye’nin en ücra köşesindeki kahvehanelerden, ev kadınlarının mutfağına dek geniş bir okur kitlesiyle buluşmakta, basılı gazetesiyle her gün 1,4 milyon ki​şiye ulaşmaktadır. Küreselleşen dünya, değişen gazetecilik anlayışı çerçevesinde her platformda okurları ve paydaşlarıyla iletişim halinde olmayı ilke edinenHürriyet basılı gazetenin yanı sıra web-cep- tablet’den de günde milyonlarca kişiye erişmekte, ​​​68.yılında günlükortalama 3.​3 milyon ziyaretçiye ulaşmaktadır.

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Avrupa
01.12.2019 - 13:12, Son Güncelleme:

Hedef Almanya ve Türkiye milli takımlarına oyuncu yetiştirmek

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Hedef Almanya ve Türkiye milli takımlarına oyuncu yetiştirmek

SV Kickers Pforzheim futbol kulübü ve Alman Futbol Federasyonu (DFB) ''altyapı eğitim merkezi'' (DFB - Stützpunkt) birlikte 6 – 13 Yaş Çocuk Futbolu Projesi SV Kickers kulübünde hayata geçiyor.

SV Kickers Pforzheim futbol kulübü ve Alman Futbol Federasyonu (DFB) ''altyapı eğitim merkezi'' (DFB - Stützpunkt) birlikte 6 – 13 Yaş Çocuk Futbolu Projesi SV Kickers kulübünde hayata geçiyor.

SV Kickers Pforzheim Kulübü Türk Başkanı Murat Şanlıtürk, yaptığı açıklamada, Biz Alman kulübüne 2016 yılında Başkan olarak seçildik. Bizim projelerimizden bir taneside Alman Futbol Federasyonu ile ortak projelerde birlikte çalışmaktı, yaptığımız girişimler sonucunda bu projeyi hayata geçirmekten dolayı çok mutluyuz. Burada bizler Dünya, Alman ve Türk milli takımına futbolcu kazandırmak için çalışacağız. Kulübümüzde çim ve suni çim futbol sahamızla gençlere hizmet vereceğiz. Sosyal tesislerimize ulaşım çok kolay. Burada hem antrenman yapılacak, sonunda da federasyondaki bölgelere göre karmalar oluşacak, bu karmalar kendi aralarında maçlarda yapacak. Yetenekli gençler buradan Alman milli takım alt yapılarına geçecekler dedi.

6 – 14 Yaş Çocuk Futbolu Projesi bir kaç yıl sonra milli takımlara birçok futbolcu kazandıracaklarını belirten Şanlıtürk, projenin Alman futbolunun geleceği için güzel sonuçlar doğuracağını ifade etti. Şanlıtürk, Türk Milli Takım'a oyuncu yetiştirmek isteriz. Türk Milli Takımında ciddi bir davet gelirse beraber çalışabiliriz' dedi. Oberliga antrenörü Gökhan Gökçe'de Almanya'da genç futbol yeteneklerinin keşfedilmesi ve yetiştirilmesinde "futbol altyapı okulları" kilit bir öneme sahip.

Almanya, yıllar önce ektiği tohumların meyvesini bugün keyifle yiyor. Bundan 15 yıl önce, birinci ve ikinci ligde mücadele eden 36 profesyonel Alman futbol kulübü, bu okulları işletmekle yükümlü kılınmıştı. 'Alman Ligleri Birliği' ile Bundesliga Kulüpler Birliği (DFL) yaptıkları ortak açıklamada bu 15 yılın olumlu bir bilançosunu çıkarttılar.

Bunlar, genç yeteneklerin keşfedilmesi ve yetiştirilmesinin ne kadar önemli olduğunu apaçık ortaya koyan gelişmelerden sadece ikisi dedi. Gökçe Alman DFB Stützpunkte 27 antrenör 400 sporcu bulunmaktadır'' dedi.

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