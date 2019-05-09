‘Hazırlıklı ol, sonun geldi’ mesajı atan eski sevgiliye ceza
Nişanı attıktan sonra Almanya’ya dönmek isteyen manken Şebnem Schaefer’a ‘Hazırlıklı ol, sonun geldi’ mesajı atan eski sevgili işadamı Murat Kadıoğlu, tehdit ve hakaret suçlarından ceza aldı.
ESKİ nişanlısı Murat Kadıoğlu hakkında 4 yıla kadar hapis cezası istemiyle tehdit ve hakaret suçlarından dava açan ünlü manken Şebnem Schaefer, nişanı attıktan sonra Almanya’ya dönmek istediğini, bu sırada Kadıoğlu’nun ’Hazırlıklı ol, sonun geldi’ şeklinde tehdit mesajları attığını iddia etmişti.
İstanbul Asliye Ceza Mahkemesi’nde görülen duruşmaya Şebnem Schaefer avukatı ile katılırken, Murat Kadıoğlu’nu avukatı temsil etti. Şikayetçi olduğunu belirterek ifade veren Schaefer, sanık Kadıoğlu’nun cep telefonundan sürekli hakaret ve tehdit içeren mesaj gönderdiğini söyledi. Kadıoğlu’nun ’Sokağa çıkamayacaksın’ şeklinde tehditlerde de bulunduğunu ileri süren Schaefer, “Telefonunu engelledim. Her defasında başka numaradan aradı. Başka numara olduğu için açtım tekrar hakaret etti” dedi.
HAKARET DEĞİL, BEDDUAYDI
Kadıoğlu’nun avukatı ise müvekkilinin ’Allah belanı versin’ dediğini belirterek bu sözlerin de beddua olduğunu hakaret oluşturmayacağını söyledi. Kadıoğlu’nun ’Sahtekar’ sözünün ise yalancı anlamında söylediğini belirten avukatı, müvekkilinin beraatını istedi.
Mahkeme davanın bittiğini belirterek Murat Kadıoğlu’na hakaret suçundan 90 gün adli para cezası verdi. Kadıoğlu’na iyi hal indirimi uygulayan mahkeme cezayı 75 güne düşürerek günlüğü 20 TL’den bin 500 TL ödemesine karar verdi. Mahkeme tehdit suçundan ise Kadıoğlu’na verdiği 30 gün adli para cezasını iyi halden 25 güne düşürdü, günlüğü 20 TL’den 500 TL ödemesine karar verdi. Mahkeme Murat Kadıoğlu’na verdiği toplam 2 bin TL adli para cezasını hükmün açıklanmasının geri bırakılmasına çevirerek, 5 yıl denetime tabii tutulmasına karar verdi.
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