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Yıl 1948. Günlerden 1 Mayıs... Rotatifler, Türk basın tarihine damgasını vuracak Hürriyet için dönüyor ve Türkiyeyeni bir gazeteye uyanıyor.

1 Mayıs 1948’de okuyucusuyla buluşan Hürriyet, ilk günden bu yana "Tarafsız ve kaynağından doğru haber" ilkesinden ödün vermeksizin yayın yaşamını sürdürmekte, sektörünün öncü ve örnek gazetesi konumunu daha da öteye götürerek küresel bir medya markası olma iddiasıyla geleceğe uzanmaktadır.

O günden bugüne, ilk günkü heyecanı yitirmeden, "her sabah yeni bir gün başlar ve rotatifler döner" anlayışıyla kurumsallaşan Hürriyet, bugün Türkiye’nin en çok okunan gazetelerinden biri ve çok sesli bir toplumun aynasıdır. Birkitle gazetesi olarak, Türkiye’nin en ücra köşesindeki kahvehanelerden, ev kadınlarının mutfağına dek geniş bir okur kitlesiyle buluşmakta, basılı gazetesiyle her gün 1,4 milyon ki​şiye ulaşmaktadır. Küreselleşen dünya, değişen gazetecilik anlayışı çerçevesinde her platformda okurları ve paydaşlarıyla iletişim halinde olmayı ilke edinenHürriyet basılı gazetenin yanı sıra web-cep- tablet’den de günde milyonlarca kişiye erişmekte, ​​​68.yılında günlükortalama 3.​3 milyon ziyaretçiye ulaşmaktadır.

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Avrupa
Celal ÖZCAN / BERLİN
20.06.2019 - 14:33, Son Güncelleme:

‘Hayatınız 2020’de bitecek!

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‘Hayatınız 2020’de bitecek!

Hürriyet, Kassel Valisi Lübcke cinayetinin ardından Köln Büyükşehir Belediye Başkanı Henriette Reker ve Altena Belediye Başkanı Andreas Hollstein’a gönderilen tehdit mektuplarına ulaştı. Mektuplar iki belediye başkanına ‘Devlet Darbesi Orkestrası’ adıyla ve e-postayla gönderildi. Cinayetlere karşı devletten 1 milyon Euro Bitcoin’e para yatırılması talep edilen mektuplardaki ifadeler ise tüyler ürpertici:

“ÖNÜMÜZDE duran temizlik safhası Walter Lübcke ile başlatıldı. Onu daha çok sayıda insan izleyecek. En ön sırada siz ikiniz varsınız. Sizin hayatınız 2020’de sona erecek. Sizi öldüreceğiz, diğerlerini mali olarak özendirmek için sizi temizleyeceğiz. Tek başına sadece sizle sınırlı kalmayıp, diğer siyasi meslektaşlarınız, aile fertleriniz, arkadaşlarınız, aynı düşüncedeki alt sınıf insanlardan hesap soracağız ve enselerine kurşun sıkarak infaz edeceğiz. Adımızdan da anlaşılacağı gibi, hedefimiz devleti yıkmak, sizler gibi pislikleri temizlemek.”

‘SAVAŞ İLANI KABUL EDİN’
“Şimdi iyi düşünme zamanı. Sizin için ne önemli. Eğer reddederseniz, bu maili bir savaş ilanı olarak kabul edin. Size söz veriyoruz, Yahudi ve Müslümanların yaşamını nihai olarak söndürmemiz çok uzun sürmeyecek. Talep edilen 1 milyon Euro’yu Bitcoin’e en geç 31.08.2019 tarihine kadar göndermeniz için bu size tanınan son şans.”
Irkçıların tehditlerle dolu mektubu, “Yaşasın zafer ve yaşasın Hitler” diye sona eriyor.

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