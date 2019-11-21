‘Hayatın Ritmini Yakala’ Paris’te
Fransa’da yaşayan Türkler tarafından kurulan Hanımeli Derneği Başkanı Pembe Hekimoğlu ve dernek üyelerinin davetlisi olarak Paris’e giden Kepsut 125. Yıl Yatılı Bölge Ortaokulu, ‘Hayatın Ritmini Yakala’ grubu 593’üncü konserini Eyfel’in önünde verdi.
TÜRKİYE’de ‘yılın öğretmeni’ seçilen müzik öğretmeni Nuri Dağdelen tarafından kurulan grup bu kez hünerleri Paris’te sergileyerek yeteneklerini hem Fransızlara hem de dünyanın dört bir yanından Eyfel’i ziyarete gelen turistlere gösterdi. Grup, Eyfel’in yanı sıra Anamour Konser Salonu ve Ressamlar Tepesi’nde 11 konsere imza attı. Paris’ten yayın yapan Radyo Anadolu’nun canlı yayınına katılan grup, Eyfel, Disneyland, Trocadéro, Ressamlar Tepesi, Notre Dame Katedrali, Şanzelize Caddesi ve Zafer Takı, Versay Sarayı ve bahçeleri, opera binası, Fransa Paris Başkonsolosluğu, Louvre Müzesi, Seine Nehri tekne gezisinin yanı sıra Paris şehir turu ile Paris’in tarihi ve turistik yerlerini gezip tanıma imkânı da buldu.
Müzik öğretmenleri Nuri Dağdelen, Ayşe Oral ve Sedanur Dağdelen eşliğindeki ‘Hayatın Ritmini Yakala’ grubu Fransa’nın ardından Amsterdam ve Brüksel’de de konserlerine devam ederek, pazar günü Balıkesir’e dönecek.
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