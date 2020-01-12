Hayati önem taşıyor ama bağışlayan az!

FEDERAL Sağlık Bakanı Jens Spahn’ın hazırladığı ve farklı partilere mensup 222 milletvekilinin imzasını taşıyan organ bağışı tasarısına göre herkes otomatik olarak bağışçı kabul ediliyor. Organ bağışında bulunmak istemeyenlerin ise form doldurup bağış yapmak istemediklerini beyan etmesini gerekiyor. Buna karşılık 197 milletvekilinin de karşı yönde hazırladığı tasarı da perşembe günkü oturumda ele alınıp tartışılacak.

GENÇLER DAHA SICAK BAKIYOR

Bu arada bir sağlık kasasının organ bağışıyla ilgili Almanya genelinde 2 bin kişi üzerinde yaptırdığı ankete göre, yüzde 84’ü organ bağışının hayati önem taşıdığı yönde görüş belirtirken, yüzde 60’ının organ bağışı için başvuru yapmadığı ortaya çıktı. Yaş gruplarına göre organ bağışına en sıcak bakanlar gençler. 18 ile 29 yaş arasındakilerin yüzde 93’ü organ bağışında bulunabileceği yönde görüş belirtti. Bu oran 50 ile 69 yaş arasındakiler arasında yüzde 79.