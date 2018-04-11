Hayat kurtaran TÃ¼rklere Ã¶dÃ¼l

Hayat kurtaran Türklere ödül
Almanyaâ€™da bÄ±Ã§aklÄ± saldÄ±rÄ±ya uÄŸrayan bir kadÄ±na yardÄ±m eden Timur Dizlek ile nehre dÃ¼ÅŸen Ã¼Ã§ kiÅŸiyi kurtaran Tolga Karabal, Ã¶dÃ¼llendirildi.
TÄ°MUR Dizlek ile Tolga Karabalâ€™Ä±n Ã¶dÃ¼llerini, Almanyaâ€™nÄ±n Bavyera Eyaletiâ€™nin BaÅŸbakanÄ± Markus SÃ¶der verdi. MÃ¼nihâ€™te Bavyera eyaletini baÅŸbakanlÄ±k binasÄ±nÄ±n Antiqurium salonunda dÃ¼zenlenen Ã¶dÃ¼l tÃ¶renine, TÃ¼rkiyeâ€™nin NÃ¼rnberg BaÅŸkonsolosu Yavuz KÃ¼l de katÄ±ldÄ±.
Timur Dizlek, geÃ§en aylarda Schweinfurt kentinde bÄ±Ã§aklÄ± saldÄ±rÄ±ya uÄŸrayan bir kadÄ±nÄ± kurtarmÄ±ÅŸ, saldÄ±rganÄ± da etkisiz hale getirmiÅŸti. Tolga Karabal da Aschefenburgâ€™da nehre dÃ¼ÅŸen Ã¼Ã§ kiÅŸiyi kurtarmÄ±ÅŸtÄ±.
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Yavuz KÃ¼l, Tolga Karabal, Timur Dizlek (soldan saÄŸa).
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