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Yıl 1948. Günlerden 1 Mayıs... Rotatifler, Türk basın tarihine damgasını vuracak Hürriyet için dönüyor ve Türkiyeyeni bir gazeteye uyanıyor.

1 Mayıs 1948’de okuyucusuyla buluşan Hürriyet, ilk günden bu yana "Tarafsız ve kaynağından doğru haber" ilkesinden ödün vermeksizin yayın yaşamını sürdürmekte, sektörünün öncü ve örnek gazetesi konumunu daha da öteye götürerek küresel bir medya markası olma iddiasıyla geleceğe uzanmaktadır.

O günden bugüne, ilk günkü heyecanı yitirmeden, "her sabah yeni bir gün başlar ve rotatifler döner" anlayışıyla kurumsallaşan Hürriyet, bugün Türkiye’nin en çok okunan gazetelerinden biri ve çok sesli bir toplumun aynasıdır. Birkitle gazetesi olarak, Türkiye’nin en ücra köşesindeki kahvehanelerden, ev kadınlarının mutfağına dek geniş bir okur kitlesiyle buluşmakta, basılı gazetesiyle her gün 1,4 milyon ki​şiye ulaşmaktadır. Küreselleşen dünya, değişen gazetecilik anlayışı çerçevesinde her platformda okurları ve paydaşlarıyla iletişim halinde olmayı ilke edinenHürriyet basılı gazetenin yanı sıra web-cep- tablet’den de günde milyonlarca kişiye erişmekte, ​​​68.yılında günlükortalama 3.​3 milyon ziyaretçiye ulaşmaktadır.

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Avrupa
Göksel Divarcı
12.09.2019 - 10:52, Son Güncelleme:

'Hayallerimi süsleyen bir veda var'

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'Hayallerimi süsleyen bir veda var'

31 yaşındaki Polonyalı golcü Robert Lewandovski, Bayern Münih'e Robben ve Ribery gibi veda etmek istediğini söyledi.

Bayern Münih'in yıldızı Robert Lewandowski, kulübe vedasının Arjen Robben ve Franck Ribery gibi olmasını hayal ettiğini söyledi.

Bayern Münih ile altıncı sezonuna giren ve 2023'te sona erecek yeni bir kontrat imzalayan 31 yaşındaki Lewanwodski, "Hayalimdeki 'Elveda' tarzı, Robben ve Ribery'ninki gibi. Şu an Bayern'den ayrılmayı düşünmüyorum ama onların vedasını düşününce hala gözlerim doluyor. Sadece Ribery ve Robben değil, hepimiz için unutulmaz bir andı. Öylesi bir 'Elvada' çok özel olurdu." dedi.

Hayallerimi süsleyen bir veda var

"ÇOK DAHA GÜÇLÜ BİR TAKIMIZ"

Robben ve Ribery'den sonra gelen Ivan Perisic, Coutinho ve Mickael Cuisance transferlerini değerlendiren Polonyalı yıldız, "Transferden sorumlu olan yöneticiler, üzerlerine düşen görevi yerine getirdiler. Yeni eklemelerle birlikte artık çok daha güçlü bir takımız. Biz de üzerimize düşeni yapmalıyız." ifadelerini kullandı.

"KENDİ OYUNUMUZU İNŞA ETTİK"

Lewandowski, "Sezon öncesi çok iyi çalıştık. Biz iyi futbol oynayınca, sonuçlar da doğal olarak geliyor. Kendi oyunumuzu inşa ettik ve hücumdayken çok iyiyiz. Benim attığım goller de bunun sonucu olarak geliyor." sözleriyle konuşmasını noktaladı.

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