'Hayallerimi süsleyen bir veda var'
31 yaşındaki Polonyalı golcü Robert Lewandovski, Bayern Münih'e Robben ve Ribery gibi veda etmek istediğini söyledi.
Bayern Münih'in yıldızı Robert Lewandowski, kulübe vedasının Arjen Robben ve Franck Ribery gibi olmasını hayal ettiğini söyledi.
Bayern Münih ile altıncı sezonuna giren ve 2023'te sona erecek yeni bir kontrat imzalayan 31 yaşındaki Lewanwodski, "Hayalimdeki 'Elveda' tarzı, Robben ve Ribery'ninki gibi. Şu an Bayern'den ayrılmayı düşünmüyorum ama onların vedasını düşününce hala gözlerim doluyor. Sadece Ribery ve Robben değil, hepimiz için unutulmaz bir andı. Öylesi bir 'Elvada' çok özel olurdu." dedi.
"ÇOK DAHA GÜÇLÜ BİR TAKIMIZ"
Robben ve Ribery'den sonra gelen Ivan Perisic, Coutinho ve Mickael Cuisance transferlerini değerlendiren Polonyalı yıldız, "Transferden sorumlu olan yöneticiler, üzerlerine düşen görevi yerine getirdiler. Yeni eklemelerle birlikte artık çok daha güçlü bir takımız. Biz de üzerimize düşeni yapmalıyız." ifadelerini kullandı.
"KENDİ OYUNUMUZU İNŞA ETTİK"
Lewandowski, "Sezon öncesi çok iyi çalıştık. Biz iyi futbol oynayınca, sonuçlar da doğal olarak geliyor. Kendi oyunumuzu inşa ettik ve hücumdayken çok iyiyiz. Benim attığım goller de bunun sonucu olarak geliyor." sözleriyle konuşmasını noktaladı.
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