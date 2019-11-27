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HÜRRİYET KURUMSAL

Yıl 1948. Günlerden 1 Mayıs... Rotatifler, Türk basın tarihine damgasını vuracak Hürriyet için dönüyor ve Türkiyeyeni bir gazeteye uyanıyor.

1 Mayıs 1948’de okuyucusuyla buluşan Hürriyet, ilk günden bu yana "Tarafsız ve kaynağından doğru haber" ilkesinden ödün vermeksizin yayın yaşamını sürdürmekte, sektörünün öncü ve örnek gazetesi konumunu daha da öteye götürerek küresel bir medya markası olma iddiasıyla geleceğe uzanmaktadır.

O günden bugüne, ilk günkü heyecanı yitirmeden, "her sabah yeni bir gün başlar ve rotatifler döner" anlayışıyla kurumsallaşan Hürriyet, bugün Türkiye’nin en çok okunan gazetelerinden biri ve çok sesli bir toplumun aynasıdır. Birkitle gazetesi olarak, Türkiye’nin en ücra köşesindeki kahvehanelerden, ev kadınlarının mutfağına dek geniş bir okur kitlesiyle buluşmakta, basılı gazetesiyle her gün 1,4 milyon ki​şiye ulaşmaktadır. Küreselleşen dünya, değişen gazetecilik anlayışı çerçevesinde her platformda okurları ve paydaşlarıyla iletişim halinde olmayı ilke edinenHürriyet basılı gazetenin yanı sıra web-cep- tablet’den de günde milyonlarca kişiye erişmekte, ​​​68.yılında günlükortalama 3.​3 milyon ziyaretçiye ulaşmaktadır.

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Avrupa
BERLİN / Fotoğraf: dpa
27.11.2019 - 12:30, Son Güncelleme:

Havai fişeklere sınırlama geliyor

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Havai fişeklere sınırlama geliyor

Almanya’da son yıllarda, yılbaşı kutlamalarında havai fişek kullanımının yasaklanması tartışmaları kısmen de olsa sonuç verdi. Bazı şehirler havai fişek kullanımına kısıtlama getirilecek.

ALMAN Çevre Yardım Kuruluşu, çevre kirliliği ve gürültüye yol açtığı, yaralamalara sebep verdiği, yangın çıkarma riski bulunduğu gerekçesiyle federal hükümetten yılbaşı kutlamalarında havai fişek kullanımını ülke genelinde yasaklanmasını istedi. Federal hükümet bu konuda adım atmadı ama yerel yönetimlerin bir bölümü havai fişeklere kısıtlama getiriyor. Aralarında Berlin, Hannover, Köln, Stuttgart ve Münih gibi şehirlerin bulunduğu 23 kentin belediye yönetimi, belli bölgelerde havai fişek kullanımına izin vermeyecek. Hamburg, Darmstadt, Chemnitz, Münster ve Ludwigshafen gibi şehirlerin de aralarında bulunduğu 25 şehrin belediye yönetimi ise kısıtlamalara karşı çıktı. Havai fişeklerin kullanımına hiçbir sınırlama getirmeden izin verecek.

Havai fişeklere sınırlama geliyor

Havai fişeklere sınırlama geliyor

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