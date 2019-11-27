Havai fişeklere sınırlama geliyor
Almanya’da son yıllarda, yılbaşı kutlamalarında havai fişek kullanımının yasaklanması tartışmaları kısmen de olsa sonuç verdi. Bazı şehirler havai fişek kullanımına kısıtlama getirilecek.
ALMAN Çevre Yardım Kuruluşu, çevre kirliliği ve gürültüye yol açtığı, yaralamalara sebep verdiği, yangın çıkarma riski bulunduğu gerekçesiyle federal hükümetten yılbaşı kutlamalarında havai fişek kullanımını ülke genelinde yasaklanmasını istedi. Federal hükümet bu konuda adım atmadı ama yerel yönetimlerin bir bölümü havai fişeklere kısıtlama getiriyor. Aralarında Berlin, Hannover, Köln, Stuttgart ve Münih gibi şehirlerin bulunduğu 23 kentin belediye yönetimi, belli bölgelerde havai fişek kullanımına izin vermeyecek. Hamburg, Darmstadt, Chemnitz, Münster ve Ludwigshafen gibi şehirlerin de aralarında bulunduğu 25 şehrin belediye yönetimi ise kısıtlamalara karşı çıktı. Havai fişeklerin kullanımına hiçbir sınırlama getirmeden izin verecek.
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