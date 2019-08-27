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Yıl 1948. Günlerden 1 Mayıs... Rotatifler, Türk basın tarihine damgasını vuracak Hürriyet için dönüyor ve Türkiyeyeni bir gazeteye uyanıyor.

1 Mayıs 1948’de okuyucusuyla buluşan Hürriyet, ilk günden bu yana "Tarafsız ve kaynağından doğru haber" ilkesinden ödün vermeksizin yayın yaşamını sürdürmekte, sektörünün öncü ve örnek gazetesi konumunu daha da öteye götürerek küresel bir medya markası olma iddiasıyla geleceğe uzanmaktadır.

O günden bugüne, ilk günkü heyecanı yitirmeden, "her sabah yeni bir gün başlar ve rotatifler döner" anlayışıyla kurumsallaşan Hürriyet, bugün Türkiye’nin en çok okunan gazetelerinden biri ve çok sesli bir toplumun aynasıdır. Birkitle gazetesi olarak, Türkiye’nin en ücra köşesindeki kahvehanelerden, ev kadınlarının mutfağına dek geniş bir okur kitlesiyle buluşmakta, basılı gazetesiyle her gün 1,4 milyon ki​şiye ulaşmaktadır. Küreselleşen dünya, değişen gazetecilik anlayışı çerçevesinde her platformda okurları ve paydaşlarıyla iletişim halinde olmayı ilke edinenHürriyet basılı gazetenin yanı sıra web-cep- tablet’den de günde milyonlarca kişiye erişmekte, ​​​68.yılında günlükortalama 3.​3 milyon ziyaretçiye ulaşmaktadır.

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Avrupa
Vahdet AYAZ, DHA / Fotoğraf: Ing Image
27.08.2019 - 10:18, Son Güncelleme:

Havada panik! Pilot bayıldı, uçağı yolcu pilot indirdi

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Havada panik! Pilot bayıldı, uçağı yolcu pilot indirdi

İngiltere’den Portekiz’e giden bir uçağın kaptan pilotu bayılınca, uçağı, yolcuların arasındaki başka bir pilot indirdi.

İNGİLTERE’nin Manchester kentinden Portekiz’in özerk bölgesi Madeira Adası’na sefer yapan, İngiliz Jet2 havayolu şirketine ait yolcu uçağının kaptan pilotu, fenalaşarak bayıldı. Yan koltuğa alınan kaptan pilota oksijen maskesi ile müdahale edilirken, Jet2 şirketinin o sırada yolcu olan başka bir pilotu, uçağı, Portekiz’in Porto kentindeki havaalanına indirdi.
Yerel medyaya konuşan yolculardan Andrea Rose, “Uçağı Porto’ya indiren kişinin tatile giden bir Jet2 pilotu olduğunu öğrendik. Kabin ekibi iyi iş çıkardı. Herkes sakindi. Güvenli iniş için minnettarız ve umarım pilotun sağlık durumu iyidir” dedi.
Bayılan 40 yaşındaki kaptan pilotun hastaneye kaldırıldığı bildirildi.

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