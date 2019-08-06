Havada panik: Kabine sızan dumandan 3 yolcu zehirlendi
İngilterenin başkenti Londra'da Heathrow Havalimanından kalkan British Airways’e ait yolcu uçağının motorlarından birinden duman çıkmasının ardından İspanya’nın Valensiya kentindeki Manises Havalimanı’na acil iniş yaptığı bildirildi. Uçaktaki 19 yolcunun hafif yaralandığı dumandan etkilenen 3 yolcunun ise zehirlenerek hastaneye kaldırıldığı öğrenildi.
BRITISH Airways’e ait yolcu uçağı Valensiya üzerinde bulunduğu sırada kabininin bir anda dumanla kaplanması sonucu pilot acil iniş talep etti. Yaklaşık 10 dakika sonra acil iniş yapabilen uçakta yaşanan panik anları ve sonrasını ise yolcular kaydetti. İngiliz medyasına konuşan bazı yolcular, oksijen maskelerinin açılmadığını, çok korktuklarını söyledi.
19 YOLCU HAFİF YARALI
Valensiya Özerk Yönetimi Hükümeti Acil Durum Merkezi ve Valensiya Valiliği tarafından İspanya’nın EFE haber ajansına yapılan açıklamada, Londra-Valensiya seferini yapan British Airways’e ait uçağın, acil iniş yapmak zorunda kaldığı belirtildi. Açıklamada, acil iniş yapan uçaktaki yolculardan 19’unun hafif yaralandığı, dumandan zehirlenen 3 yolcunun hastaneye kaldırıldığı bilgisi verildi.
HAVA TRAFİĞİ KAPATILDI
Yetkililer, uçağın acil inişinin ardından hemen piste giden itfaiye ekiplerinin, dumanın olduğu motora, alev almadan önce müdahale ettiklerini söyledi. Yetkililerinin önlem amacıyla 25 dakikalığına hava trafiğini kapattıkları, uçağın güvenliğinin sağlanmasından sonra havalimanındaki durumun normale döndüğü kaydedildi.
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