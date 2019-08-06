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Yıl 1948. Günlerden 1 Mayıs... Rotatifler, Türk basın tarihine damgasını vuracak Hürriyet için dönüyor ve Türkiyeyeni bir gazeteye uyanıyor.

1 Mayıs 1948’de okuyucusuyla buluşan Hürriyet, ilk günden bu yana "Tarafsız ve kaynağından doğru haber" ilkesinden ödün vermeksizin yayın yaşamını sürdürmekte, sektörünün öncü ve örnek gazetesi konumunu daha da öteye götürerek küresel bir medya markası olma iddiasıyla geleceğe uzanmaktadır.

O günden bugüne, ilk günkü heyecanı yitirmeden, "her sabah yeni bir gün başlar ve rotatifler döner" anlayışıyla kurumsallaşan Hürriyet, bugün Türkiye’nin en çok okunan gazetelerinden biri ve çok sesli bir toplumun aynasıdır. Birkitle gazetesi olarak, Türkiye’nin en ücra köşesindeki kahvehanelerden, ev kadınlarının mutfağına dek geniş bir okur kitlesiyle buluşmakta, basılı gazetesiyle her gün 1,4 milyon ki​şiye ulaşmaktadır. Küreselleşen dünya, değişen gazetecilik anlayışı çerçevesinde her platformda okurları ve paydaşlarıyla iletişim halinde olmayı ilke edinenHürriyet basılı gazetenin yanı sıra web-cep- tablet’den de günde milyonlarca kişiye erişmekte, ​​​68.yılında günlükortalama 3.​3 milyon ziyaretçiye ulaşmaktadır.

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Avrupa
AA / DHA FOTOĞRAF: REUTERS
06.08.2019 - 10:27, Son Güncelleme:

Havada panik: Kabine sızan dumandan 3 yolcu zehirlendi

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Havada panik: Kabine sızan dumandan 3 yolcu zehirlendi

İngilterenin başkenti Londra'da Heathrow Havalimanından kalkan British Airways’e ait yolcu uçağının motorlarından birinden duman çıkmasının ardından İspanya’nın Valensiya kentindeki Manises Havalimanı’na acil iniş yaptığı bildirildi. Uçaktaki 19 yolcunun hafif yaralandığı dumandan etkilenen 3 yolcunun ise zehirlenerek hastaneye kaldırıldığı öğrenildi.

BRITISH Airways’e ait yolcu uçağı Valensiya üzerinde bulunduğu sırada kabininin bir anda dumanla kaplanması sonucu pilot acil iniş talep etti. Yaklaşık 10 dakika sonra acil iniş yapabilen uçakta yaşanan panik anları ve sonrasını ise yolcular kaydetti. İngiliz medyasına konuşan bazı yolcular, oksijen maskelerinin açılmadığını, çok korktuklarını söyledi.

19 YOLCU HAFİF YARALI
Valensiya Özerk Yönetimi Hükümeti Acil Durum Merkezi ve Valensiya Valiliği tarafından İspanya’nın EFE haber ajansına yapılan açıklamada, Londra-Valensiya seferini yapan British Airways’e ait uçağın, acil iniş yapmak zorunda kaldığı belirtildi. Açıklamada, acil iniş yapan uçaktaki yolculardan 19’unun hafif yaralandığı, dumandan zehirlenen 3 yolcunun hastaneye kaldırıldığı bilgisi verildi.

HAVA TRAFİĞİ KAPATILDI
Yetkililer, uçağın acil inişinin ardından hemen piste giden itfaiye ekiplerinin, dumanın olduğu motora, alev almadan önce müdahale ettiklerini söyledi. Yetkililerinin önlem amacıyla 25 dakikalığına hava trafiğini kapattıkları, uçağın güvenliğinin sağlanmasından sonra havalimanındaki durumun normale döndüğü kaydedildi.

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