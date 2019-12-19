Havaalanında ‘sıcak’ karşılamaya tepki

FRANKFURT Havaalanı’na inen Söring’i basın ordusuyla birlikte karşılayanlar arasında hükümetin Transatlantik Danışmanı Peter Beyer (CDU) de vardı. Beyer, karşılamakla kalmayıp Söring’e bir de sarıldı. CDU’lu politikacının bu davranışı hem parti içinden hem de muhalefetten tepki gördü. En sert eleştiri FDP’li Federal Meclis milletvekili Alexander Graf Lambsdorff’dan geldi. Lambsdorff, “Söring bir devlet adamı değil. O iki cinayetten sorumlu tutulup cezasını çeken bir suçlu. Hükümet temsilcisi olarak Peter Beyer’in orada hiçbir işi olamaz” dedi. CDU İç Güvenlik Politikaları Sözcüsü Sylvia Pantel de, “Ben olsam yapmazdım. Cezasını çekip ıslah olmuş bir kişiyi karşılamayı kişisel olarak doğru bulmam” diye konuştu.

Federal Meclis’in Transatlantik İlişkileri gereği Söring’i karşıladığını açıklayan Beyer’in, hükümetten kimseye haber vermeden havaalanına gittiği ortaya çıktı. Bild gazetesine konuşan Beyer, suçsuz olduğuna inandığını söyledi.