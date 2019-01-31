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Yıl 1948. Günlerden 1 Mayıs... Rotatifler, Türk basın tarihine damgasını vuracak Hürriyet için dönüyor ve Türkiyeyeni bir gazeteye uyanıyor.

1 Mayıs 1948’de okuyucusuyla buluşan Hürriyet, ilk günden bu yana "Tarafsız ve kaynağından doğru haber" ilkesinden ödün vermeksizin yayın yaşamını sürdürmekte, sektörünün öncü ve örnek gazetesi konumunu daha da öteye götürerek küresel bir medya markası olma iddiasıyla geleceğe uzanmaktadır.

O günden bugüne, ilk günkü heyecanı yitirmeden, "her sabah yeni bir gün başlar ve rotatifler döner" anlayışıyla kurumsallaşan Hürriyet, bugün Türkiye’nin en çok okunan gazetelerinden biri ve çok sesli bir toplumun aynasıdır. Birkitle gazetesi olarak, Türkiye’nin en ücra köşesindeki kahvehanelerden, ev kadınlarının mutfağına dek geniş bir okur kitlesiyle buluşmakta, basılı gazetesiyle her gün 1,4 milyon ki​şiye ulaşmaktadır. Küreselleşen dünya, değişen gazetecilik anlayışı çerçevesinde her platformda okurları ve paydaşlarıyla iletişim halinde olmayı ilke edinenHürriyet basılı gazetenin yanı sıra web-cep- tablet’den de günde milyonlarca kişiye erişmekte, ​​​68.yılında günlükortalama 3.​3 milyon ziyaretçiye ulaşmaktadır.

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BERLİN / Fotoğraf: Ing Image
31.01.2019 - 13:00, Son Güncelleme:

Hava raporu açıklandı: En kirli şehir!..

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Hava raporu açıklandı: En kirli şehir!..

Almanya’da dizel motorlu otomobillerin trafiğe çıkmasının yasaklanması ve otobanlarda hız limitinin saatte 130 kilometre ile sınırlandırılması tartışmaları sürerken, ülkedeki kentlerin hava kirliliği raporu açıklandı. En kirli şehirler arasında Stuttgart ilk sırada.

FEDERAL Çevreyi Koruma Dairesi’nin açıkladığı rapora göre geçen yıl ölçülen oksit değerlerinin en az 35 şehirde AB normları tarafından belirlenen üst limitlerin üzerinde çıktı. En kirli şehirler arasında ilk sırada yer alan Stuttgart’ta, bir metre küpte çıkan nitrik oksit miktarı 71 miligram olarak ölçüldü. AB normlarına göre bir metre küplük havada 40 mili gram ve daha düşük miktarda nitrik oksit miktarının çıkması durumunda havayı temiz, bunun üzerindeki değerleri ise hava kirliliği olarak kabul ediyor.
Raporda tüm şehirlerin sonuçları yer almazken, 28 şehir ile ilgili hava kirliliği değerleri önümüzdeki mayıs ayında açıklanacak. Raporda hava kirliliğine yol açan moleküller arasında dizel motorlu araçlardan kaynaklanan olumsuzlukların ise 2017’ye göre geçen yıl daha az etkili olduğu da kaydedildi. Almanya’da hava kirliliğine yol açtığı gerekçesiyle eski dizel motorlu otomobillerin ve diğer araçların trafiğe çıkmasına yönelik yasak kararları geçen yıl alınmaya başlandı. İlk yasağı Hamburg uygularken, bu kenti Stuttgart izledi. Bu yıl içinde Berlin, Frankfurt ve Köln gibi bazı kentlerin de yasak kararı alması bekleniyor.

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