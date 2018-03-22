“Hastayım” dedi dava ertelendi

MÜNİH Yüksek Eyalet Mahkemesi’nde görülen davanın 416’ncı duruşmasında, Mahkeme Heyeti Başkanı Manfred Götzl, NSU’nun kuruluş safhasına ve geçmişte örgütün hazırlayıp çeşitli yerlere gönderdiği belirtilen tehdit mektuplarına ilişkin soruşturma raporlarını okudu. Götzl, ardından Zschaepe’nin avukatı Hermann Borchert’e savunma yapması için söz verdi. Borchert, müvekkilinin baş ağrısı ve mide bulantısı yaşadığını belirterek, rahatsızlığından dolayı sabah ilaç aldığını aktardı.

Mahkeme Başkanı Götzl, Zschaepe’nin mahkeme doktoru tarafından muayene edilmesinin ardından duruşmayı bugüne ertelediğini açıkladı.

Davada bir süreden beri avukatların savunma yapmalarına başlamaları bekleniyor ancak savunma avukatlarının sürekli ‘reddi hakim’ taleplerinde bulunması veya başka gerekçeler göstermelerinden dolayı dava sürüncemede bırakılıyor.