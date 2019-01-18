Hastaneye gidiyordu, cesedi karlar içinde dağlık alanda bulundu

MENÜ
HÜRRİYET.COM.TR'YE DÖN
ANA SAYFA
HÜRRİYET KURUMSAL

Yıl 1948. Günlerden 1 Mayıs... Rotatifler, Türk basın tarihine damgasını vuracak Hürriyet için dönüyor ve Türkiyeyeni bir gazeteye uyanıyor.

1 Mayıs 1948’de okuyucusuyla buluşan Hürriyet, ilk günden bu yana "Tarafsız ve kaynağından doğru haber" ilkesinden ödün vermeksizin yayın yaşamını sürdürmekte, sektörünün öncü ve örnek gazetesi konumunu daha da öteye götürerek küresel bir medya markası olma iddiasıyla geleceğe uzanmaktadır.

O günden bugüne, ilk günkü heyecanı yitirmeden, "her sabah yeni bir gün başlar ve rotatifler döner" anlayışıyla kurumsallaşan Hürriyet, bugün Türkiye’nin en çok okunan gazetelerinden biri ve çok sesli bir toplumun aynasıdır. Birkitle gazetesi olarak, Türkiye’nin en ücra köşesindeki kahvehanelerden, ev kadınlarının mutfağına dek geniş bir okur kitlesiyle buluşmakta, basılı gazetesiyle her gün 1,4 milyon ki​şiye ulaşmaktadır. Küreselleşen dünya, değişen gazetecilik anlayışı çerçevesinde her platformda okurları ve paydaşlarıyla iletişim halinde olmayı ilke edinenHürriyet basılı gazetenin yanı sıra web-cep- tablet’den de günde milyonlarca kişiye erişmekte, ​​​68.yılında günlükortalama 3.​3 milyon ziyaretçiye ulaşmaktadır.

YENİBİRİŞ

Çok uluslu büyük şirketlerden, kobilere, startup’lardan ik danışmanlarına 155 Bini aşkın firma Yenibiriş’i tercihediyor. Yenibiriş ile kolayca ilan verebilir, aradığınız adaya hızla ulaşabilirsiniz..

YAKALA.CO

yakala.co, yaşadığın şehri keşfetmen, gitmek istediğin yere gitmen, almak istediğin şeyi alman için bütçeni ikiyekatlar. Çünkü yakala.co’da yer alan fırsatlar, genel fiyatının yarısı seviyesindedir. Hatta birçok zaman %50’ninde üzerinde bir indirimle karşılaşırsın.

Süper lüks yerler, kültürel, sportif, eğlenceli ve öğretici etkinlikler, her gün yenilenen yakala.cofırsatlarında seni bekliyor olacak.

İster Boğazın yanı başında yemek, eğlence veya lüks yatla gezi veya masaj keyfi ister Ege’de Akdeniz’de veyayurt dışında tatil ister son teknoloji bir ürün! yakala.co’da bunların hepsine çok sürpriz fiyatlarla sahipolabilirsin…

yakala.co’da mutlaka kendine göre bir fırsat bulursun. Bir Hürriyet iştiraki olan yakala.co’nun daima seninmutluluğunu sağlamak için çalıştığını sakın unutma!

KURUMSALKURUMSALKURUMSAL

HÜRRİYET'E BAĞLI KAL

Hesap Oluştur veya Giriş Yap
Hürriyet gazetesi uygulamalasını Apple Store'dan indirin
Hürriyet gazetesi uygulamalasını Google Play'den indirin
e-gazete

E-Gazete ile tüm gelişmeler, bilgisayar, tablet ve telefonunda.

ABONE OL
Bülten Abonelikleri

Hürriyet haberlerinden geri kalma, tüm aboneliklerini yönet ve abone ol.

BÜLTENLERİNİ YÖNET
HaberlerAvrupa HaberleriHastaneye gidiyordu, cesedi karlar içinde dağlık alanda bulundu
GeriAvrupa Hastaneye gidiyordu, cesedi karlar içinde dağlık alanda bulundu
MENÜ
  • Yazdır
  • A
    Yazı Tipi
  • Yorumlar
    0
    • Yazdır
    • A
      Yazı Tipi
Sıradaki Haber

Avrupa
İHA
18.01.2019 - 12:54, Son Güncelleme:

Hastaneye gidiyordu, cesedi karlar içinde dağlık alanda bulundu

  • Yazdır
  • A
    Yazı Tipi
  • Yorumlar
    0
    • Yazdır
    • A
      Yazı Tipi
Hastaneye gidiyordu, cesedi karlar içinde dağlık alanda bulundu

Hamburg’tan 10 gün önce memleketi Uşak’ın Banaz ilçesine giden 80 yaşındaki Asım Kavak, hastaneye gitmek için çıktığı evine bir daha dönemedi. Kullandığı araç hastaneye çok yakın bir mesafede terk edilmiş olarak bulunurken Kavak’ın cansız bedenine ise aracına 1 kilometre uzaklıkta dağlık alanda karlar içinde ulaşıldı.

ALMANYA’nın Hamburg şehrinde ikamet eden 80 yaşındaki Asım Kavak, 10 gün önce memleketi Uşak’ın Banaz ilçesine gitti. 15 Ocak Salı gününün ilk saatlerinde ise hastaneye gitmek için aracı ile yola çıktı. Kavak’a ulaşamayan erkek kardeşi Ahmet Kavak akşam saatlerinde durumu polise bildirdi. Aynı gün ilçede yoğun kar yağışı yaşanırken, mobese ve güvenlik kamera kayıtlarında Kavak’ın Uşak istikametine döndüğü, Banaz Karayolları Şubesine uğrayıp hastaneyi sorduğu öğrenildi.

Hastaneye gidiyordu, cesedi karlar içinde dağlık alanda bulundu

ARACINDAN NEDEN İNDİ?
Aramaları bu yönde yoğunlaştıran polis, Kavak’ın kullandığı otomobili hastaneye yakın bir mesafede terk edilmiş halde buldu. AFAD, jandarma, polis ve vatandaşlar bölgede geniş çaplı arama başlattı, havadan drone ile bölge incelendi. Geç saatlere kadar süren çalışmalar sonuç vermeyince sabahın erken saatlerinde tekrar arama başlatıldı. Arama çalışmalarına katılan Banaz Avcılar Kulübü Derneği üyeleri Kavak’ın cansız bedenini terk edilen aracına bir kilometre uzaklıkta dağlık alanda karlar içinde buldu.
Olay yerinde yapılan incelemede yaşlı adamın vücudunda herhangi darp veya yaralama izine rastlanılmazken, savcının incelemesinin ardından Asım Kavak’ın cesedi adli tıp morguna gönderildi.

  • Yazdır
  • A
    Yazı Tipi
  • Yorumlar
    0
    • Yazdır
    • A
      Yazı Tipi
﻿
Yorumları Göster
Yorumları Gizle