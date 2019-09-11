Hastanedeki yangının nedeni sigara mı?
Almanya’nın Düsseldorf kentindeki Marien Hastanesi’nde çıkan yangında bir kişi hayatını kaybetmişti. Hastane yetkilileri, önceki gece yarısı saat 23.00 sıralarında bir hastanın odasında başlayan yangının nedeninin, sigara olabileceğini açıkladı.
DÜSSELDORF ve çevresindeki kentlerde görevli 180 itfaiye erinin müdahale ettiği yangında 72 kişi dumandan etkilenmiş, yangının başladığı odada kalan 77 yaşındaki hasta ise hayatını kaybetmişti. Olayla ilgili soruşturma devam ederken, uzmanlar da yangının, hastanın içtiği sigaradan kaynaklanmış olabileceği üzerinde duruyor.
Gece yarısı yataklarından kaldırılan hastalara büyük şok yaşatan yangın, ülkedeki hastanelerin bu gibi durumlara karşı yeteri kadar güvenli olup olmadığı tartışmasını da başlattı. Hastanelerde sık sık yangınlar çıktığını belirten Alman Hasta Koruma Vakfı Başkanı Eugen Brysch, “Her hafta bir hastanede yangın çıkıyor. 2019 yılında hastanede çıkan yangınlar yüzünden yedi kişi hayatını kaybetti. Hastanelerde yangına acil müdahale sistemi kurulmalı” dedi.
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