Hastanede yangın: 1 ölü, 12 yaralı

MENÜ
HÜRRİYET.COM.TR'YE DÖN
ANA SAYFA
HÜRRİYET KURUMSAL

Yıl 1948. Günlerden 1 Mayıs... Rotatifler, Türk basın tarihine damgasını vuracak Hürriyet için dönüyor ve Türkiyeyeni bir gazeteye uyanıyor.

1 Mayıs 1948’de okuyucusuyla buluşan Hürriyet, ilk günden bu yana "Tarafsız ve kaynağından doğru haber" ilkesinden ödün vermeksizin yayın yaşamını sürdürmekte, sektörünün öncü ve örnek gazetesi konumunu daha da öteye götürerek küresel bir medya markası olma iddiasıyla geleceğe uzanmaktadır.

O günden bugüne, ilk günkü heyecanı yitirmeden, "her sabah yeni bir gün başlar ve rotatifler döner" anlayışıyla kurumsallaşan Hürriyet, bugün Türkiye’nin en çok okunan gazetelerinden biri ve çok sesli bir toplumun aynasıdır. Birkitle gazetesi olarak, Türkiye’nin en ücra köşesindeki kahvehanelerden, ev kadınlarının mutfağına dek geniş bir okur kitlesiyle buluşmakta, basılı gazetesiyle her gün 1,4 milyon ki​şiye ulaşmaktadır. Küreselleşen dünya, değişen gazetecilik anlayışı çerçevesinde her platformda okurları ve paydaşlarıyla iletişim halinde olmayı ilke edinenHürriyet basılı gazetenin yanı sıra web-cep- tablet’den de günde milyonlarca kişiye erişmekte, ​​​68.yılında günlükortalama 3.​3 milyon ziyaretçiye ulaşmaktadır.

YENİBİRİŞ

Çok uluslu büyük şirketlerden, kobilere, startup’lardan ik danışmanlarına 155 Bini aşkın firma Yenibiriş’i tercihediyor. Yenibiriş ile kolayca ilan verebilir, aradığınız adaya hızla ulaşabilirsiniz..

YAKALA.CO

yakala.co, yaşadığın şehri keşfetmen, gitmek istediğin yere gitmen, almak istediğin şeyi alman için bütçeni ikiyekatlar. Çünkü yakala.co’da yer alan fırsatlar, genel fiyatının yarısı seviyesindedir. Hatta birçok zaman %50’ninde üzerinde bir indirimle karşılaşırsın.

Süper lüks yerler, kültürel, sportif, eğlenceli ve öğretici etkinlikler, her gün yenilenen yakala.cofırsatlarında seni bekliyor olacak.

İster Boğazın yanı başında yemek, eğlence veya lüks yatla gezi veya masaj keyfi ister Ege’de Akdeniz’de veyayurt dışında tatil ister son teknoloji bir ürün! yakala.co’da bunların hepsine çok sürpriz fiyatlarla sahipolabilirsin…

yakala.co’da mutlaka kendine göre bir fırsat bulursun. Bir Hürriyet iştiraki olan yakala.co’nun daima seninmutluluğunu sağlamak için çalıştığını sakın unutma!

KURUMSALKURUMSALKURUMSAL

HÜRRİYET'E BAĞLI KAL

Hesap Oluştur veya Giriş Yap
Hürriyet gazetesi uygulamalasını Apple Store'dan indirin
Hürriyet gazetesi uygulamalasını Google Play'den indirin
e-gazete

E-Gazete ile tüm gelişmeler, bilgisayar, tablet ve telefonunda.

ABONE OL
Bülten Abonelikleri

Hürriyet haberlerinden geri kalma, tüm aboneliklerini yönet ve abone ol.

BÜLTENLERİNİ YÖNET
HaberlerAvrupa HaberleriHastanede yangın: 1 ölü, 12 yaralı
GeriAvrupa Hastanede yangın: 1 ölü, 12 yaralı
MENÜ
  • Yazdır
  • A
    Yazı Tipi
  • Yorumlar
    0
    • Yazdır
    • A
      Yazı Tipi
Sıradaki Haber

Avrupa
Muhsin CEYLAN, DHA / Fotoğraflar: dpa
30.07.2019 - 10:34, Son Güncelleme:

Hastanede yangın: 1 ölü, 12 yaralı

  • Yazdır
  • A
    Yazı Tipi
  • Yorumlar
    0
    • Yazdır
    • A
      Yazı Tipi
Hastanede yangın: 1 ölü, 12 yaralı

Almanya’nın Köln şehrindeki Merheim Hastanesi’nde henüz çıkış sebebi bilinmeyen yangında 1 hasta öldü, 12 hasta hafif yaralandı. 1’inci kattan aşağıya atlayan hemşirenin yaralandığı, fakat hayati tehlikesinin bulunmadığı belirtildi.

HASTANE sözcüsü yaptığı açıklamada, yangının, bulaşıcı hastalıklar koğuşunda bir odada başladığını ve dumanların hızlı bir şekilde bitişik hasta odalarıyla birlikte koridoru etkisi altına aldığını söyledi. Yerel medyada yer alan haberlerde, yangının başlamasıyla birlikte alarm sisteminin devreye girmesi üzerine olay yerine hızlı şekilde geldiği belirtilen itfaiyenin, yangının başladığı odada henüz kimliği belirlenemeyen hastanın yanmış cesediyle karşılaştığı, yangının da çok hızlı bir şekilde söndürüldüğü kaydedildi.

Hastanede yangın: 1 ölü, 12 yaralı

BU YIL BEŞ KİŞİ ÖLDÜ
Olayla ilgili açıklama yapan Almanya Hastaları Koruma Vakfı, Alman klinikleri ve bakımevlerinde yangın alarm sistemlerinin kendilerini kurtaramayacak insanlar için yeterli olmadığına dikkati çekerek, bu sistemin düzeltilmesi çağrısında bulundu. Açıklamada, “Mobilya mağazaları ve depoları için bile kanunen standart hale getirilmiş, yangın halinde tavandan yağmurlama sisteminin bakımevleri ile hastanelerimizin koğuşları ve hasta odalarında da mecburi uygulama olması gerekir” ifadelerine yer verildi.
Almanya’da bu yıl içinde hastanelerde çıkan yangınlarda şimdiye kadar beş kişi hayatını kaybetti.

  • Yazdır
  • A
    Yazı Tipi
  • Yorumlar
    0
    • Yazdır
    • A
      Yazı Tipi
Yorumları Göster
Yorumları Gizle

Diğer Avrupa Haberleri

Sıradaki Haber
Hastanede yangın: 1 ölü, 12 yaralı
Nürnberg’de bomba bulundu
200 kişiye havuz yasağı! Kapıda kimlik kontrolü başladı
Korkunç olay: 8 yaşındaki çocuk trenin altında can verdi