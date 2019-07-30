Hastanede yangın: 1 ölü, 12 yaralı
Almanya’nın Köln şehrindeki Merheim Hastanesi’nde henüz çıkış sebebi bilinmeyen yangında 1 hasta öldü, 12 hasta hafif yaralandı. 1’inci kattan aşağıya atlayan hemşirenin yaralandığı, fakat hayati tehlikesinin bulunmadığı belirtildi.
HASTANE sözcüsü yaptığı açıklamada, yangının, bulaşıcı hastalıklar koğuşunda bir odada başladığını ve dumanların hızlı bir şekilde bitişik hasta odalarıyla birlikte koridoru etkisi altına aldığını söyledi. Yerel medyada yer alan haberlerde, yangının başlamasıyla birlikte alarm sisteminin devreye girmesi üzerine olay yerine hızlı şekilde geldiği belirtilen itfaiyenin, yangının başladığı odada henüz kimliği belirlenemeyen hastanın yanmış cesediyle karşılaştığı, yangının da çok hızlı bir şekilde söndürüldüğü kaydedildi.
BU YIL BEŞ KİŞİ ÖLDÜ
Olayla ilgili açıklama yapan Almanya Hastaları Koruma Vakfı, Alman klinikleri ve bakımevlerinde yangın alarm sistemlerinin kendilerini kurtaramayacak insanlar için yeterli olmadığına dikkati çekerek, bu sistemin düzeltilmesi çağrısında bulundu. Açıklamada, “Mobilya mağazaları ve depoları için bile kanunen standart hale getirilmiş, yangın halinde tavandan yağmurlama sisteminin bakımevleri ile hastanelerimizin koğuşları ve hasta odalarında da mecburi uygulama olması gerekir” ifadelerine yer verildi.
Almanya’da bu yıl içinde hastanelerde çıkan yangınlarda şimdiye kadar beş kişi hayatını kaybetti.
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