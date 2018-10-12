Hasta kaplan yem veren bakıcısını ağır yaraladı
Almanya’da sirklerdeki gösterilerde kullanılan bir kaplan, yem verdiği sırada bakıcısına saldırdı. Ağır yaralanan bakıcı, hayvanat bahçesine inen helikopterle hastandeye kaldırıldı.
ALMANYA'nın Saksonya Anhalt eyaletindeki hayvanat bahçesinde görevli 19 yaşındaki bakıcı, yem verdiği sırada kaplanın saldırısına uğradı. Hayvanat bahçesinin ziyaretçilere kapalı bölümünde gerçekleşen olayda ağır yaralanan bakıcı, helikopter ile acil olarak hastaneye kaldırıldı.
HASTA VE YOLCULUK YAPAMIYOR
Polis, saldırıda herhangi bir ihmal olup olmadığını incelerken bakıcısına saldıran kaplanın sirklerdeki gösterilerde kullanıldığı ve hastalığı nedeniyle artık yolculuk yapamadığı için 2017 yılından beri hayvanat bahçesinde tutulduğu öğrenildi.
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