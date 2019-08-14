Hasene, binlerce çocuğun yüzünü güldürdü!
Almanya’daki Türk vatandaşları tarafından kurulan ‘Hasene Derneği’, Lübnan’daki 20 binin üzerinde mülteci ve yoksul aileye kurban eti dağıttı. Avrupa’dan gelen ekibe başkanlık eden Nizamettin Özdemir, vekaletlerini aldıkları bin 540 hisse kurbanın etlerini ihtiyaç sahibi ailelere ulaştırdıklarını belirtti.
LÜBNAN’ın farklı bölgelerindeki mülteci kamplarını ziyaret ederek ihtiyaç sahiplerini tek tek tespit ettiklerini söyleyen Özdemir, başkent Beyrut’un yanı sıra Sur, Sayda, Beka, Trablusşam ve Akkar kentlerinde yaşayan mülteci ve ihtiyaç sahiplerine kurban bağışlarını ulaştırdıklarını ifade etti. Bayramın birinci günü ülkenin güneyinde yer alan Sur kentindeki Filistinli mülteci ailelerle dağıtıma başladıklarını aktaran Özdemir, ardından on binlerce Suriyeli mültecinin yaşadığı Arsal beldesi ve diğer bölgelerdeki yoksullara ulaştıklarını dile getirdi.
171 BİN 700 HİSSE KURBANI TESLİM EDİLDİ
Lübnan’da dağıttıkları kurban bağışlarından 20 binden fazla ailenin istifade ettiğini belirten Özdemir, ayrıca Hasene Derneğinin Avrupa’nın farklı ülkelerinden yüzlerce gönüllü ile 171 bin 700 hisse kurbanı bu yıl dünyanın farklı coğrafyalarındaki ihtiyaç sahibi Müslümanlara teslim ettiklerini vurguladı. Özdemir, Lübnan’ın nüfusuna oranla en çok mülteciye ev sahipliği yapan ülke olması sebebiyle ihtiyaç sahibi sayısının çok fazla olduğunu hatırlattı.
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