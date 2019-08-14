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Yıl 1948. Günlerden 1 Mayıs... Rotatifler, Türk basın tarihine damgasını vuracak Hürriyet için dönüyor ve Türkiyeyeni bir gazeteye uyanıyor.

1 Mayıs 1948’de okuyucusuyla buluşan Hürriyet, ilk günden bu yana "Tarafsız ve kaynağından doğru haber" ilkesinden ödün vermeksizin yayın yaşamını sürdürmekte, sektörünün öncü ve örnek gazetesi konumunu daha da öteye götürerek küresel bir medya markası olma iddiasıyla geleceğe uzanmaktadır.

O günden bugüne, ilk günkü heyecanı yitirmeden, "her sabah yeni bir gün başlar ve rotatifler döner" anlayışıyla kurumsallaşan Hürriyet, bugün Türkiye’nin en çok okunan gazetelerinden biri ve çok sesli bir toplumun aynasıdır. Birkitle gazetesi olarak, Türkiye’nin en ücra köşesindeki kahvehanelerden, ev kadınlarının mutfağına dek geniş bir okur kitlesiyle buluşmakta, basılı gazetesiyle her gün 1,4 milyon ki​şiye ulaşmaktadır. Küreselleşen dünya, değişen gazetecilik anlayışı çerçevesinde her platformda okurları ve paydaşlarıyla iletişim halinde olmayı ilke edinenHürriyet basılı gazetenin yanı sıra web-cep- tablet’den de günde milyonlarca kişiye erişmekte, ​​​68.yılında günlükortalama 3.​3 milyon ziyaretçiye ulaşmaktadır.

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Avrupa
AA
14.08.2019 - 14:42, Son Güncelleme:

Hasene, binlerce çocuğun yüzünü güldürdü!

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Hasene, binlerce çocuğun yüzünü güldürdü!

Almanya’daki Türk vatandaşları tarafından kurulan ‘Hasene Derneği’, Lübnan’daki 20 binin üzerinde mülteci ve yoksul aileye kurban eti dağıttı. Avrupa’dan gelen ekibe başkanlık eden Nizamettin Özdemir, vekaletlerini aldıkları bin 540 hisse kurbanın etlerini ihtiyaç sahibi ailelere ulaştırdıklarını belirtti.

LÜBNAN’ın farklı bölgelerindeki mülteci kamplarını ziyaret ederek ihtiyaç sahiplerini tek tek tespit ettiklerini söyleyen Özdemir, başkent Beyrut’un yanı sıra Sur, Sayda, Beka, Trablusşam ve Akkar kentlerinde yaşayan mülteci ve ihtiyaç sahiplerine kurban bağışlarını ulaştırdıklarını ifade etti. Bayramın birinci günü ülkenin güneyinde yer alan Sur kentindeki Filistinli mülteci ailelerle dağıtıma başladıklarını aktaran Özdemir, ardından on binlerce Suriyeli mültecinin yaşadığı Arsal beldesi ve diğer bölgelerdeki yoksullara ulaştıklarını dile getirdi.

Hasene, binlerce çocuğun yüzünü güldürdü

171 BİN 700 HİSSE KURBANI TESLİM EDİLDİ
Lübnan’da dağıttıkları kurban bağışlarından 20 binden fazla ailenin istifade ettiğini belirten Özdemir, ayrıca Hasene Derneğinin Avrupa’nın farklı ülkelerinden yüzlerce gönüllü ile 171 bin 700 hisse kurbanı bu yıl dünyanın farklı coğrafyalarındaki ihtiyaç sahibi Müslümanlara teslim ettiklerini vurguladı. Özdemir, Lübnan’ın nüfusuna oranla en çok mülteciye ev sahipliği yapan ülke olması sebebiyle ihtiyaç sahibi sayısının çok fazla olduğunu hatırlattı.

Hasene, binlerce çocuğun yüzünü güldürdü

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