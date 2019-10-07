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Yıl 1948. Günlerden 1 Mayıs... Rotatifler, Türk basın tarihine damgasını vuracak Hürriyet için dönüyor ve Türkiyeyeni bir gazeteye uyanıyor.

1 Mayıs 1948’de okuyucusuyla buluşan Hürriyet, ilk günden bu yana "Tarafsız ve kaynağından doğru haber" ilkesinden ödün vermeksizin yayın yaşamını sürdürmekte, sektörünün öncü ve örnek gazetesi konumunu daha da öteye götürerek küresel bir medya markası olma iddiasıyla geleceğe uzanmaktadır.

O günden bugüne, ilk günkü heyecanı yitirmeden, "her sabah yeni bir gün başlar ve rotatifler döner" anlayışıyla kurumsallaşan Hürriyet, bugün Türkiye’nin en çok okunan gazetelerinden biri ve çok sesli bir toplumun aynasıdır. Birkitle gazetesi olarak, Türkiye’nin en ücra köşesindeki kahvehanelerden, ev kadınlarının mutfağına dek geniş bir okur kitlesiyle buluşmakta, basılı gazetesiyle her gün 1,4 milyon ki​şiye ulaşmaktadır. Küreselleşen dünya, değişen gazetecilik anlayışı çerçevesinde her platformda okurları ve paydaşlarıyla iletişim halinde olmayı ilke edinenHürriyet basılı gazetenin yanı sıra web-cep- tablet’den de günde milyonlarca kişiye erişmekte, ​​​68.yılında günlükortalama 3.​3 milyon ziyaretçiye ulaşmaktadır.

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Avrupa
Taner TÜZÜN / FÜRTH
07.10.2019 - 13:50, Son Güncelleme:

Hasat Bayramı’nda Türk folklorü damga vurdu

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Hasat Bayramı’nda Türk folklorü damga vurdu

Almanya’nın Nürnberg yakınlarında bulunan Fürth şehrinde her yıl geleneksel olarak kutlanan Hasat Bayramı’nda Türk folklorcular, kortej geçişinde büyük ilgi gördü.

FÜRTH şehrinde 1817 yılında yaşanan kuraklığın ardından bol mahsul alan çiftçilerin mahsullerini toplayıp yürüyüş yapmasıyla başlayan Hasat Bayramı, o yıldan bu yana kutlanıyor. Bu yılki şenliklerde tam 98 ayrı kuruluş kortejde yer alırken, 68. sıradaki Fürth Türk Birliği’nin oluşturduğu grup, yol boyunca sıralanan 125 bin kişinin beğenisini aldı.

Hasat Bayramı’nda Türk folklorü damga vurdu

ALKIŞ YAĞMURUNA TUTULDU
Hasat Bayramı nedeniyle, 24 yıllık kardeş kent Fürth’e gelen Marmaris Belediye Başkanı Mehmet Oktay, kortej geçişini şeref tribününden izledi. Türk ekibi, danslarıyla yol boyunca alkış yağmuruna tutulurken, şeref tiribününün önünde, Yüksel Deşat’a ait beyaz güvercinler, Mehmet Oktay, Fürth Belediye Başkanı Thomas Jung ve insanlar tarafından uçuruldu. Folklor ekibinin kurucusu Abdurrahmam Gümrükçü, Türkiye’yi tanıtmaktan ve alkış almaktan memnun kaldıklarını anlattı.

Hasat Bayramı’nda Türk folklorü damga vurdu

Hasat Bayramı’nda Türk folklorü damga vurdu

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