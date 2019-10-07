Hasat Bayramı’nda Türk folklorü damga vurdu
Almanya’nın Nürnberg yakınlarında bulunan Fürth şehrinde her yıl geleneksel olarak kutlanan Hasat Bayramı’nda Türk folklorcular, kortej geçişinde büyük ilgi gördü.
FÜRTH şehrinde 1817 yılında yaşanan kuraklığın ardından bol mahsul alan çiftçilerin mahsullerini toplayıp yürüyüş yapmasıyla başlayan Hasat Bayramı, o yıldan bu yana kutlanıyor. Bu yılki şenliklerde tam 98 ayrı kuruluş kortejde yer alırken, 68. sıradaki Fürth Türk Birliği’nin oluşturduğu grup, yol boyunca sıralanan 125 bin kişinin beğenisini aldı.
ALKIŞ YAĞMURUNA TUTULDU
Hasat Bayramı nedeniyle, 24 yıllık kardeş kent Fürth’e gelen Marmaris Belediye Başkanı Mehmet Oktay, kortej geçişini şeref tribününden izledi. Türk ekibi, danslarıyla yol boyunca alkış yağmuruna tutulurken, şeref tiribününün önünde, Yüksel Deşat’a ait beyaz güvercinler, Mehmet Oktay, Fürth Belediye Başkanı Thomas Jung ve insanlar tarafından uçuruldu. Folklor ekibinin kurucusu Abdurrahmam Gümrükçü, Türkiye’yi tanıtmaktan ve alkış almaktan memnun kaldıklarını anlattı.
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