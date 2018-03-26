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Hasan Yükselir Anadolu‘yu Frankfurt‘a taşıdı

FRANKFURT
26.03.2018 - 12:29 | Son Güncelleme:

Türk halk müziğinin önde gelen çağdaş yorumcularından Hasan Yükselir, Frankfurt‘ta verdiği ‘İstanbul Rüzgarı’ konserinde Anadolu‘nun büyük ozanlarının eserlerini seslendirdi.

MÜZİSYEN Devrim Demir Yeşilpınar eşliğinde, Frankfurt International Theather‘de sahneye çıkan Hasan Yükselir, Karacaoğlan‘dan, Yunus Emre‘ye, Pir Sultan‘dan Aşık Veysel‘e Türk halk müziğinin ozanlarının eserlerini yorumlarken, sanatçıya zaman zaman da Frankfurt‘ta yaşayan saz sanatçısı Vural Güler eşlik etti.

Konserinin ikinci bölümünde Nazım Hikmet‘in şiirlerinden bestelediği eserlerinden bir bölümünü de seslendirdi.
Ankara ve Gazi üniversitelerinde müzik, tiyatro ve tarih gibi çeşitli bölümleri bitiren besteci, şarkıcı, aktör Hasan Yükselir, 1994‘ten bu yana ağırlıkla Berlin‘de yaşıyor.

Hasan Yükselir Anadolu‘yu Frankfurt‘a taşıdı

Etiketler: İstanbul Rüzgarı , KONSER
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