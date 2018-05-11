Harvard’tan davet aldı
Yaşar Üniversitesi Psikoloji Bölümü Araştırma Görevlisi ve Yüksek Lisans öğrencisi Umut Canoluk, Harvard Tıp Fakültesi bünyesinde sürdürülen projeye, akademik araştırmacı olarak kabul edildi.
UMUT Canoluk, iki yol boyunca görme engellilerin dilleri aracılığıyla nesneleri beyinlerinde canlandırarak algılamalarını sağlayan BrainPort teknolojisinin geliştirilmesi için çalışacak. Yaşar Üniversitesi Psikoloji Bölümünde yüksek lisans eğitiminin yanı sıra araştırma görevlisi olarak çalışan Umut Canoluk, Harvard’a kabul süreciyle ilgili olarak şunları söyledi:
“Yüksek lisansımı bitirdikten sonra akademik açıdan geleceğimi şekillendirmek için araştırma yaparken bu ilanı gördüm. Tüm dünyadaki araştırmacılara açık bir ilandı. İlk aşamada benden daha önce yaptığım deneylerin özeti hazırlamamı istediler. Örnek çalışmalar yapıp gönderdim. Tezim de onların çalışma alanlarıyla paralel olduğu ve kendi araştırma alanlarındaki konularla ilgili deneyleri hazırlayabilecek yetide olduğumu gördüler. İlk internet üzerinden yaptığımız görüşmede karşımda Türkçe ‘merhaba’ diyen birini duymak çok ilginçti. Böylelikle ekipte, bir Türk’ün, doktora sonrası araştırmacı olarak çalışan Zahide Pamir’in olduğunu öğrendim. Görüşmelerden sonra da beni akademik araştırmacı olarak kabul ettiler.”
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