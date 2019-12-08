‘Hartz IV gitsin, Yurttaşlık Parası gelsin’

SPD, sosyal yardım konusunda ‘Hartz IV’e son verip onun yerine ‘Yurttaşlık Parası’nı hedefliyor. Anayasa Mahkemesi’nin bir ay önce tavsiye ettiği gibi sosyal yardım alanlara yönelik yaptırımların hafifletilmesi, çalışma ajanslarının önerdiği işte çalışmayan veya meslek eğitimi yapmayan 25 yaşın altındakilerin kira yardımının kesileceği hükmünün kaldırılması da yenilikler arasında. Ayrıca işsizlik parası alanların servetinin ve gelirinin iki yılda bir kontrol edilmesi hükmünün de yasadan çıkarılması karara bağlandı.

SPD, kabul ettiği programla işsizlik parasının süresini de uzatmak istiyor. 20 yıl boyunca işsizlik sigortası için prim ödeyenlere üç ay, 25 yıl ödeyenlere altı ay ve 30 yıldan fazla ödeyenlere ise 9 ay daha fazla işsizlik parasının ödenmesi reformda yer alıyor. Meslek eğitimi yapacaklara işsizlik parasının 36 aya kadar ödenmesi de Genel Kurul’da karara bağlandı.

ÇOCUK PARASINA ZAM

Yürürlükteki yasaya göre en uzun süreli işsizlik parası 58 yaş ve üstündekilere ödeniyor. Bu süre 24 ay ile sınırlı. Asgari ücretin en az 12 Euro olmasını isteyen SPD, çocuk parasını da en az 250 Euro olarak belirlerken, dar gelirli ailelere ödenecek çocuk parasının 478 Euro’ya kadar çıkmasını da hedefliyor. Ayrıca çocukların hesabına her ay 30 Euro aktarılması da karara bağlandı. Pakette, federal ve eyalet hükümetlerinin borçlanması, çevre koruması için vergilerin artırılması da yer aldı.

SPD yönetimi, Berlin’deki genel kurulda kabul edilen reformların derhal hayata geçirmesini ise beklemiyor. Büyük tartışmalar sonunda SPD Genel Başkan Yardımcısı seçilen SPD Gençlik Örgütü Başkanı Kevin Kühnert de yaptığı açıklamayla, hedeflerinin, karara bağlanan programı 2021 yılından sonra hayata geçirmek olduğunu söyledi.