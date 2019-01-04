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HÜRRİYET KURUMSAL

Yıl 1948. Günlerden 1 Mayıs... Rotatifler, Türk basın tarihine damgasını vuracak Hürriyet için dönüyor ve Türkiyeyeni bir gazeteye uyanıyor.

1 Mayıs 1948’de okuyucusuyla buluşan Hürriyet, ilk günden bu yana "Tarafsız ve kaynağından doğru haber" ilkesinden ödün vermeksizin yayın yaşamını sürdürmekte, sektörünün öncü ve örnek gazetesi konumunu daha da öteye götürerek küresel bir medya markası olma iddiasıyla geleceğe uzanmaktadır.

O günden bugüne, ilk günkü heyecanı yitirmeden, "her sabah yeni bir gün başlar ve rotatifler döner" anlayışıyla kurumsallaşan Hürriyet, bugün Türkiye’nin en çok okunan gazetelerinden biri ve çok sesli bir toplumun aynasıdır. Birkitle gazetesi olarak, Türkiye’nin en ücra köşesindeki kahvehanelerden, ev kadınlarının mutfağına dek geniş bir okur kitlesiyle buluşmakta, basılı gazetesiyle her gün 1,4 milyon ki​şiye ulaşmaktadır. Küreselleşen dünya, değişen gazetecilik anlayışı çerçevesinde her platformda okurları ve paydaşlarıyla iletişim halinde olmayı ilke edinenHürriyet basılı gazetenin yanı sıra web-cep- tablet’den de günde milyonlarca kişiye erişmekte, ​​​68.yılında günlükortalama 3.​3 milyon ziyaretçiye ulaşmaktadır.

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Avrupa
Ali VARLI / BERLİN
04.01.2019 - 13:30, Son Güncelleme:

Hartz IV alan hane sayısı 3 milyonun altına düştü

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Hartz IV alan hane sayısı 3 milyonun altına düştü

Almanya’da dar gelirlere ve çalışmayanlara yapılan Hartz IV sosyal yardımların sayısı 2018 yılında 3 milyonun altına düştü. Bu rakamlar son 10 yılla kıyaslandığında yüzde 17 oranında düşüş olduğu anlaşılıyor.

FEDERAL Çalışma Ajansı’nın verdiği bilgiye göre, Almanya’da toplam 2 milyon 997 bin haneye sosyal yardım yapılıyor. Buna göre son on yılda Hartz IV alan hanenin sayısında 600 bin azalma olduğu görüldü. Ülkede Hartz IV ile geçimini sağlayanların sayısı ise 5 milyon 900 bin kişi olarak açıklandı. Bu sayı 2017 yılında 6 milyon 205 bindi. Hartz IV’ün yürürlüğe girdiği 2004 yılından bu yana ilk kez sosyal yardım alanların sayısı üç milyonun altına düştü.

Hartz IV alan hane sayısı 3 milyonun altına düştüSPD’LİLER KALDIRILMASINI İSTİYOR
Hartz IV Sosyal Demokrat Partili (SPD) Başbakanı Gerhard Schröder döneminde yürürlüğe girdi. Schröder ‘Ajanda 2010’ adı altıda bir dizi reformlar hayata geçirdi. Reformlarla birlikte sosyal yardım alanlara birtakım yaptırımlar içeren Hartz IV’e o dönemde başlandı. Aradan geçen 14 yıllık süre içinde Hartz IV uygulamasına en çok karşı çıkan ise yine SPD oldu. SPD’li siyasetçiler şimdi Hartz IV’ün kaldırılmasını istiyor. SPD Genel Başkanı Andrea Nahles, geçen kasımda Hartz IV’ün değiştirilmesini istemişti. SPD’li Federal Çalışma Bakanı Hubertus Heil da bu yıl içinde reformun hayata geçirmeyi hedeflediğini duyurmuştu.

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