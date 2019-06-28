‘Harika iş insanı’ Berlin takımına 225 milyon Euro yatırdı

MENÜ
HÜRRİYET.COM.TR'YE DÖN
ANA SAYFA
HÜRRİYET KURUMSAL

Yıl 1948. Günlerden 1 Mayıs... Rotatifler, Türk basın tarihine damgasını vuracak Hürriyet için dönüyor ve Türkiyeyeni bir gazeteye uyanıyor.

1 Mayıs 1948’de okuyucusuyla buluşan Hürriyet, ilk günden bu yana "Tarafsız ve kaynağından doğru haber" ilkesinden ödün vermeksizin yayın yaşamını sürdürmekte, sektörünün öncü ve örnek gazetesi konumunu daha da öteye götürerek küresel bir medya markası olma iddiasıyla geleceğe uzanmaktadır.

O günden bugüne, ilk günkü heyecanı yitirmeden, "her sabah yeni bir gün başlar ve rotatifler döner" anlayışıyla kurumsallaşan Hürriyet, bugün Türkiye’nin en çok okunan gazetelerinden biri ve çok sesli bir toplumun aynasıdır. Birkitle gazetesi olarak, Türkiye’nin en ücra köşesindeki kahvehanelerden, ev kadınlarının mutfağına dek geniş bir okur kitlesiyle buluşmakta, basılı gazetesiyle her gün 1,4 milyon ki​şiye ulaşmaktadır. Küreselleşen dünya, değişen gazetecilik anlayışı çerçevesinde her platformda okurları ve paydaşlarıyla iletişim halinde olmayı ilke edinenHürriyet basılı gazetenin yanı sıra web-cep- tablet’den de günde milyonlarca kişiye erişmekte, ​​​68.yılında günlükortalama 3.​3 milyon ziyaretçiye ulaşmaktadır.

YENİBİRİŞ

Çok uluslu büyük şirketlerden, kobilere, startup’lardan ik danışmanlarına 155 Bini aşkın firma Yenibiriş’i tercihediyor. Yenibiriş ile kolayca ilan verebilir, aradığınız adaya hızla ulaşabilirsiniz..

YAKALA.CO

yakala.co, yaşadığın şehri keşfetmen, gitmek istediğin yere gitmen, almak istediğin şeyi alman için bütçeni ikiyekatlar. Çünkü yakala.co’da yer alan fırsatlar, genel fiyatının yarısı seviyesindedir. Hatta birçok zaman %50’ninde üzerinde bir indirimle karşılaşırsın.

Süper lüks yerler, kültürel, sportif, eğlenceli ve öğretici etkinlikler, her gün yenilenen yakala.cofırsatlarında seni bekliyor olacak.

İster Boğazın yanı başında yemek, eğlence veya lüks yatla gezi veya masaj keyfi ister Ege’de Akdeniz’de veyayurt dışında tatil ister son teknoloji bir ürün! yakala.co’da bunların hepsine çok sürpriz fiyatlarla sahipolabilirsin…

yakala.co’da mutlaka kendine göre bir fırsat bulursun. Bir Hürriyet iştiraki olan yakala.co’nun daima seninmutluluğunu sağlamak için çalıştığını sakın unutma!

KURUMSALKURUMSALKURUMSAL

HÜRRİYET'E BAĞLI KAL

Hesap Oluştur veya Giriş Yap
Hürriyet gazetesi uygulamalasını Apple Store'dan indirin
Hürriyet gazetesi uygulamalasını Google Play'den indirin
e-gazete

E-Gazete ile tüm gelişmeler, bilgisayar, tablet ve telefonunda.

ABONE OL
Bülten Abonelikleri

Hürriyet haberlerinden geri kalma, tüm aboneliklerini yönet ve abone ol.

BÜLTENLERİNİ YÖNET
HaberlerAvrupa Haberleri‘Harika iş insanı’ Berlin takımına 225 milyon Euro yatırdı
GeriAvrupa ‘Harika iş insanı’ Berlin takımına 225 milyon Euro yatırdı
MENÜ
  • Yazdır
  • A
    Yazı Tipi
  • Yorumlar
    0
    • Yazdır
    • A
      Yazı Tipi
Sıradaki Haber

Avrupa
BERLİN
28.06.2019 - 14:48, Son Güncelleme:

‘Harika iş insanı’ Berlin takımına 225 milyon Euro yatırdı

  • Yazdır
  • A
    Yazı Tipi
  • Yorumlar
    0
    • Yazdır
    • A
      Yazı Tipi
‘Harika iş insanı’ Berlin takımına 225 milyon Euro yatırdı

7 yaşında sıvı diş macunu, 12 yaşında bilgisayar üreten, düşen özel uçağından yaralı kurtulan Almanya’nın harika iş insanı Lars Windhorst, birinci lig takımı Hertha BSC’ye 225 milyon Euro yatırım yaptı.

LARS Windhorst, 7 yaşında sıvı diş macununu geliştirdi. 12 yaşında ilk bilgisayarını yaptı ve ardından bir şirket kurarak, bilgisayar parçaları üretti. 1995 yılında Başbakan Helmuth Kohl’ün uçağında Asya gezilerine katıldı. Hong Kong’ta şirket kurdu. 2007 yılında özel uçağı Çin’e giderken düştü. Bir pilot öldü. Ama Lars Windhorst kazadan yaralı kurtuldu.

YÜZDE 49.9’UNU SATIN ALDI
Şimdi 42 yaşında olan Lars Windhorst, Berlin’in birinci lig takımı Hertha BSC’ye 225 milyon yatırımla yeniden gündeme geldi. Yatırım firması Tennor Holding olarak Hertha BSC kulübünün hisselerinin yüzde 49.9’unu satın alan Lars Windhorst, “Hedefim gelecekte Almanya’nın en önemli yatırımcısı olmak” dedi.

İSMİMİZİ DÜNYA DUYACAK
Geçen sezonu 11’inci sırada kapatan Hertha BSC, bu paranın yüzde 80’ini yeni oyuncu transferlerine ayıracağını açıkladı. Ayrıca kulübün yeni stadının bu parayla finanse edileceği de belirtildi. Kulübün spor müdürü Michael Preetz ise iddialı konuştu ve Hertha BSC’nin yeni yatırımla uluslararası futbol dünyasında adından söz ettireceğini söyledi.

  • Yazdır
  • A
    Yazı Tipi
  • Yorumlar
    0
    • Yazdır
    • A
      Yazı Tipi
Yorumları Göster
Yorumları Gizle

Diğer Avrupa Haberleri

Sıradaki Haber
‘Harika iş insanı’ Berlin takımına 225 milyon Euro yatırdı
Bir kötü haber de BASF’tan geldi
Paris’e DEAŞ bayrağı diktiler
Merkel’in nesi var?