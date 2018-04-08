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HÜRRİYET KURUMSAL

Yıl 1948. Günlerden 1 Mayıs... Rotatifler, Türk basın tarihine damgasını vuracak Hürriyet için dönüyor ve Türkiyeyeni bir gazeteye uyanıyor.

1 Mayıs 1948’de okuyucusuyla buluşan Hürriyet, ilk günden bu yana "Tarafsız ve kaynağından doğru haber" ilkesinden ödün vermeksizin yayın yaşamını sürdürmekte, sektörünün öncü ve örnek gazetesi konumunu daha da öteye götürerek küresel bir medya markası olma iddiasıyla geleceğe uzanmaktadır.

O günden bugüne, ilk günkü heyecanı yitirmeden, "her sabah yeni bir gün başlar ve rotatifler döner" anlayışıyla kurumsallaşan Hürriyet, bugün Türkiye’nin en çok okunan gazetelerinden biri ve çok sesli bir toplumun aynasıdır. Birkitle gazetesi olarak, Türkiye’nin en ücra köşesindeki kahvehanelerden, ev kadınlarının mutfağına dek geniş bir okur kitlesiyle buluşmakta, basılı gazetesiyle her gün 1,4 milyon ki​şiye ulaşmaktadır. Küreselleşen dünya, değişen gazetecilik anlayışı çerçevesinde her platformda okurları ve paydaşlarıyla iletişim halinde olmayı ilke edinenHürriyet basılı gazetenin yanı sıra web-cep- tablet’den de günde milyonlarca kişiye erişmekte, ​​​68.yılında günlükortalama 3.​3 milyon ziyaretçiye ulaşmaktadır.

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Avrupa
BBC Türkçe
08.04.2018 - 10:33, Son Güncelleme:

‘Harem selamlık otobüs’ talebi tartışmaya yol açtı

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‘Harem selamlık otobüs’ talebi tartışmaya yol açtı

Belçika’nın Fransızca konuşulan Valon bölümü ile Brüksel’de 28 belediyede seçimlere hazırlanan İslam Partisi, şeriat yanlısı açıklamaları nedeniyle ülkenin en önemli gündem maddesi haline geldi.

İSLAM Partisi, 2012 yılında kuruldu. Parti, katıldığı ilk seçimde aldığı yüzde 4 oy alarak, Brüksel’in Anderlecht ve Molenbeek ilçelerinde birer belediye meclisi üyeliği kazandı.
İslam Partisi’nin Anderlecht belediye meclisi üyesi Redouane Ahrouch, kadın ve erkekler için ayrı ayrı toplu taşıma aracı önerisinde bulundu.
Brüksel’de belediye otobüsü şoförlüğü yapan Ahrouch, bu konuda kadınlardan yoğun şikayet aldığını savundu.
“Hedefimiz yüzde 100 İslam devleti” diyen Ahrouch, bu hedefe Belçika Anayasası’nı ihlal etmeden ulaşmak istediklerini söyledi.

‘BU PARTİDEN TİKSİNİYORUM’
Bu açıklama Belçika’daki birçok siyasi partinin tepkisine neden oldu.
Harem - selamlık otobüs önerisine, “Şeriat dünyasında kadınların hakları yok ve herşey ayrı bir toplu taşıma ile başlıyor. Bu partiden tiksiniyorum” diye tepki gösteren sığınma ve göçten sorumlu Devlet Bakanı Theo Francken, İslam Partisi’nin kapatılmasını istedi.
Francken’in üyesi olduğu hükümet ortağı Yeni Flaman İttifakı (N -VA), aşırılıklar yanlısı partilerin kapatılması için bir yasal düzenleme önerisinde bulundu.
Bakan Francken, “Şeriat, demokrasiyle bağdaşmaz ve Avrupa’ya ait değil. Bu yüzden kurtulmalıyız” görüşünü savundu.
Belçika’da siyasi partilerin yasaklanması yasal olarak mümkün değil. Ancak federal parlamentodaki bazı Flaman partileri bu konuda bir anayasa değişikliği önerisine sıcak bakıyor.
Daha önce aşırı sağcı Flaman Bloku’nun önlenmesi amacıyla gündeme gelen düzenlemelerin geliştirilmesi tartışılıyor.
Flaman Liberal Demokratlar Partisi (Open VLD) de, anayasal düzenleme ile din ve devlet işlerinin birbirinden ayrılmasını istiyor.

‘ŞOK EDİCİ BİR ÖNERİ’
Siyaset bilimci Dave Sinardet’e göre, daha önce parti kapatma konu, “hukuk siyasetin işine karışmasın” diyen N -VA’nın şimdi kapatmayı savunmasını dikkat çekici bir adım olarak değerlendiriyor.
Brüksel hükümetinin eşit haklardan sorumlu Devlet Bakanı Bianca Debaets, Flaman Televizyonu’na yaptığı açıklamada, harem - selamlık otobüs önerisini, “Şok edici; aynı zamanda demokrasi ve özgürlükleri doğrudan ihlal eden bir öneri” diye değerlendirdi.
Debaets, bu önerinin “cinsiyete dayalı ayrımcılığa teşvik olup olmadığının araştırılması için” Cinsiyet Eşitliği Enstitüsü’ne başvurdu.
Kadın bakana göre öneri, Belçika Anayasası ile Avrupa İnsan Hakları Sözleşmesi’ne de aykırı.
Anvers Üniversitesi’nden anayasa hukuku uzmanı Jan Velaers’e göre, böyle bir partinin ancak iktidarı ele geçirme ve hukukun üstünlüğüne karşı gerçek bir tehdit oluşturması durumunda yasaklanmasının mantıklı olduğunu söyledi.
Yeni Flaman İttifakı lideri ve Anvers Belediye Başkanı Bart De Wever öneriyi, “Aydınlanma değerlerimizden taviz mümkün değildir. İsteyen, istediği yere gidebilir” sözleriyle eleştirdi.
Flaman Yeşiller Partisi lideri Meyrem Almacı da, kadın - erkek eşitliğinin temel olduğunu ve hiç kimsenin bunu değiştiremeyeceğini söyledi.

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