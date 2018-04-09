‘Harekete geçmek için neyi bekliyorsunuz?’

ATİB Genel Başkanı Öner, yaptığı yazılı açıklamada, bir hukuk devletinde hiç kimsenin bir kısım insanları kendi hallerine bırakmaya, onları endişe içinde yaşatmaya hakkı olmadığını belirtti. Almanya’nın tüm dünyada demokrasiye, insan hak ve hukukuna çok değer veren bir ülke olarak bilindiğini belirten Öner, şunları söyledi:

“Anayasasıyla, kurum ve devlet teşkilatlarıyla yerli yerine oturmuş ve başka ülkelerdeki insan haklarını yakından izleyen sivil toplum kuruluşlarıyla isim yapmış bir ülkede her gün bir Türk kuruluşu veya ibadethanesi saldırıya uğrarken, insanlar korkutulurken, bu haberler bırakın Alman medyasını, yakındaki güvenlik görevlilerini bile harekete geçirmeye yetmemektedir. Bazen nerede yaşadığımızı, hangi ülkenin güvenlik sistemi içinde olduğumuzu düşünmeden edemiyoruz.

‘CEVAPSIZ SORULAR VAR’

“İki günde iki teşkilatımız saldırıya uğradı, duvarlarına malum sloganlar yazıldı. Hâlâ suçlular yakalanmadı ve insanların yüreğindeki endişe giderilemedi. Türk toplumu, yetkililerden bazı soruların yanıtını bekliyor. Harekete geçmek, suçluları yakalamak için neyi bekliyorusunuz? Eğer bu hareketsizlikte bir kasıt yoksa, ki biz bir kasıt olduğuna inanmıyoruz, niçin suçlular yakalanamıyor? İstihbaratıyla ünlü bu ülkede bu tür eylemler karşılıksız kalacaksa, bizler kime ve neye güvenelim? Yoksa bazı çevreler tarafından güvensiz ve endişe içinde yaşamamız mı isteniyor?”

‘SABRIMIZ TAŞMAK ÜZEREDİR’

Hukuk devletinde hiç kimsenin bir kısım insanları kendi hallerine bırakmaya, onları endişe içinde yaşatmaya hakkı yok. Lütfen barış içinde yaşayan insanların huzurlarını bozmaya izin vermeyin. Buna izin verenleri de geçmişte ve başka ülkelerde yaşanmış çeşitli kötü olayları örnek göstererek, bu tür davranışlardan vazgeçirmeye çalışın. Çünkü Türk toplumu olarak bu tür eylemlerin hedefi olmaktan sabrımız taşmak üzeredir. Hukuk, bir fert, bir grup, bir mezhep için değil, herkes için vardır. Bu ülkedeki sağduyu sahibi insanları buradaki Türk insanının da hukukunu savunmaya çağırıyoruz.”