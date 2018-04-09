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HÜRRİYET KURUMSAL

Yıl 1948. Günlerden 1 Mayıs... Rotatifler, Türk basın tarihine damgasını vuracak Hürriyet için dönüyor ve Türkiyeyeni bir gazeteye uyanıyor.

1 Mayıs 1948’de okuyucusuyla buluşan Hürriyet, ilk günden bu yana "Tarafsız ve kaynağından doğru haber" ilkesinden ödün vermeksizin yayın yaşamını sürdürmekte, sektörünün öncü ve örnek gazetesi konumunu daha da öteye götürerek küresel bir medya markası olma iddiasıyla geleceğe uzanmaktadır.

O günden bugüne, ilk günkü heyecanı yitirmeden, "her sabah yeni bir gün başlar ve rotatifler döner" anlayışıyla kurumsallaşan Hürriyet, bugün Türkiye’nin en çok okunan gazetelerinden biri ve çok sesli bir toplumun aynasıdır. Birkitle gazetesi olarak, Türkiye’nin en ücra köşesindeki kahvehanelerden, ev kadınlarının mutfağına dek geniş bir okur kitlesiyle buluşmakta, basılı gazetesiyle her gün 1,4 milyon ki​şiye ulaşmaktadır. Küreselleşen dünya, değişen gazetecilik anlayışı çerçevesinde her platformda okurları ve paydaşlarıyla iletişim halinde olmayı ilke edinenHürriyet basılı gazetenin yanı sıra web-cep- tablet’den de günde milyonlarca kişiye erişmekte, ​​​68.yılında günlükortalama 3.​3 milyon ziyaretçiye ulaşmaktadır.

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Hurriyetemlak.com emlak sektörünü tek bir çatı altında buluşturmayı hedefleyen, kesintisiz, yüksek kalitelihizmeti, güncel ve detaylı ilanları, haberleri ile emlak sektörünün nabzını tutan Hürriyet gazetesinin emlakplatformudur.

Ocak 2006 da profesyonel ekibi ile hızlı çalışmalarına başlayan hurriyetemlak.com Mart 2006 da siteyi emlakofislerine açmış ve 5 Nisan 2006 da 15 bin güncel ilan ile yayın hayatına başlamıştır.

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Avrupa
AA / Fotoğraf: AA
09.04.2018 - 14:33, Son Güncelleme:

‘Harekete geçmek için neyi bekliyorsunuz?’

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‘Harekete geçmek için neyi bekliyorsunuz?’

Avrupa Türk İslam Birliği (ATİB) Genel Başkanı İhsan Öner, Almanya’da Türk kurum ve kuruluşlarının yanı sıra ibadethanelere yapılan saldırıların faillerinin hala bulunamamasını eleştirdi. Öner, “İnsanların yüreğindeki endişe giderilemedi” dedi.

ATİB Genel Başkanı Öner, yaptığı yazılı açıklamada, bir hukuk devletinde hiç kimsenin bir kısım insanları kendi hallerine bırakmaya, onları endişe içinde yaşatmaya hakkı olmadığını belirtti. Almanya’nın tüm dünyada demokrasiye, insan hak ve hukukuna çok değer veren bir ülke olarak bilindiğini belirten Öner, şunları söyledi:
“Anayasasıyla, kurum ve devlet teşkilatlarıyla yerli yerine oturmuş ve başka ülkelerdeki insan haklarını yakından izleyen sivil toplum kuruluşlarıyla isim yapmış bir ülkede her gün bir Türk kuruluşu veya ibadethanesi saldırıya uğrarken, insanlar korkutulurken, bu haberler bırakın Alman medyasını, yakındaki güvenlik görevlilerini bile harekete geçirmeye yetmemektedir. Bazen nerede yaşadığımızı, hangi ülkenin güvenlik sistemi içinde olduğumuzu düşünmeden edemiyoruz.

‘CEVAPSIZ SORULAR VAR’
“İki günde iki teşkilatımız saldırıya uğradı, duvarlarına malum sloganlar yazıldı. Hâlâ suçlular yakalanmadı ve insanların yüreğindeki endişe giderilemedi. Türk toplumu, yetkililerden bazı soruların yanıtını bekliyor. Harekete geçmek, suçluları yakalamak için neyi bekliyorusunuz? Eğer bu hareketsizlikte bir kasıt yoksa, ki biz bir kasıt olduğuna inanmıyoruz, niçin suçlular yakalanamıyor? İstihbaratıyla ünlü bu ülkede bu tür eylemler karşılıksız kalacaksa, bizler kime ve neye güvenelim? Yoksa bazı çevreler tarafından güvensiz ve endişe içinde yaşamamız mı isteniyor?”

‘SABRIMIZ TAŞMAK ÜZEREDİR’
Hukuk devletinde hiç kimsenin bir kısım insanları kendi hallerine bırakmaya, onları endişe içinde yaşatmaya hakkı yok. Lütfen barış içinde yaşayan insanların huzurlarını bozmaya izin vermeyin. Buna izin verenleri de geçmişte ve başka ülkelerde yaşanmış çeşitli kötü olayları örnek göstererek, bu tür davranışlardan vazgeçirmeye çalışın. Çünkü Türk toplumu olarak bu tür eylemlerin hedefi olmaktan sabrımız taşmak üzeredir. Hukuk, bir fert, bir grup, bir mezhep için değil, herkes için vardır. Bu ülkedeki sağduyu sahibi insanları buradaki Türk insanının da hukukunu savunmaya çağırıyoruz.”

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