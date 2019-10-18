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Yıl 1948. Günlerden 1 Mayıs... Rotatifler, Türk basın tarihine damgasını vuracak Hürriyet için dönüyor ve Türkiyeyeni bir gazeteye uyanıyor.

1 Mayıs 1948’de okuyucusuyla buluşan Hürriyet, ilk günden bu yana "Tarafsız ve kaynağından doğru haber" ilkesinden ödün vermeksizin yayın yaşamını sürdürmekte, sektörünün öncü ve örnek gazetesi konumunu daha da öteye götürerek küresel bir medya markası olma iddiasıyla geleceğe uzanmaktadır.

O günden bugüne, ilk günkü heyecanı yitirmeden, "her sabah yeni bir gün başlar ve rotatifler döner" anlayışıyla kurumsallaşan Hürriyet, bugün Türkiye’nin en çok okunan gazetelerinden biri ve çok sesli bir toplumun aynasıdır. Birkitle gazetesi olarak, Türkiye’nin en ücra köşesindeki kahvehanelerden, ev kadınlarının mutfağına dek geniş bir okur kitlesiyle buluşmakta, basılı gazetesiyle her gün 1,4 milyon ki​şiye ulaşmaktadır. Küreselleşen dünya, değişen gazetecilik anlayışı çerçevesinde her platformda okurları ve paydaşlarıyla iletişim halinde olmayı ilke edinenHürriyet basılı gazetenin yanı sıra web-cep- tablet’den de günde milyonlarca kişiye erişmekte, ​​​68.yılında günlükortalama 3.​3 milyon ziyaretçiye ulaşmaktadır.

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Avrupa
BERLİN / Fotoğraf: dpa
18.10.2019 - 16:05, Son Güncelleme:

‘Haraç, silah, uyuşturucu... PKK’yı böyle tanıdık’

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‘Haraç, silah, uyuşturucu... PKK’yı böyle tanıdık’

Alman televizyon kanalı ZDF’te Maybrit İllner’in sunduğu açık oturuma katılan eski Dışişleri Bakanı Sigmar Gabriel, PKK ve Almanya’daki faaliyetleri hakkında çok önemli açıklamalarda bulundu. Suriye’deki YPG’nin, terör örgütü PKK’nın uzantısı olduğunu belirten Gabriel, şöyle konuştu:

“BİZ, PKK’yı 1980’li, 1990’lı yıllarda Almanya’daki eylemleriyle tanıdık. Otobanlarda lastik yakarak bloke ettiği eylemlerle. Biz burada da yasak olan bir örgütten bahsediyoruz. Niçin yasakladık söyleyim; Organize suçlar işlediği için. Haraç toplamaktan, silah ve uyuşturucu ticaretinden dolayı yasakladık. Bu paralarla Türkiye’deki çatışmaları finanse etti. Biz, PKK’yı bunları burada yaptığı için yasakladık, Türkiye’deki yaptıklarından dolayı değil.

‘BATI, KÜRTLERİ KULLANDI’
“Batı, Suriye’de terör örgütü DEAŞ’a karşı Kürtleri kötüye kullandı. Çünkü kendimiz oraya girmek istemedik. Suriye’de iç savaş başladığında, o zaman başbakan olan Erdoğan, uçuşa yasak bölge kurulmasını önerdi. ‘Yoksa Esad halkını bombalayacak’ dedi. Buna en başta karşı çıkan Avrupa ve Almanya oldu. ‘İkinci bir Afganistan istemiyoruz’ denildi. Kısa süre sonra Esad kendi halkını bombaladı.”

‘PKK’ DEMEK, ‘YPG’ DEMEK
Açık oturuma katılan Ortadoğu uzmanı Guido Steinberg de Suriye’deki YPG’nin PKK’nın bir kolu olduğunu söyledi: “Oradaki sözde halk savunma birlikleri (YPG’nin silahlı kolu), bunlar PKK’dan oluşuyor. Bu nedenle çok sayıda güvenlik ve askeri uzman Türkiye’nin endişelerini anlıyor. PKK demokratik bir kuruluş değil.”

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