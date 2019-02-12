Hapishane inşaatını protesto edenlere göz altı
Brüksel’de inşatı devam eden ülkenin en büyük cezaevi Haren hapishanesini protesto eden 80 kişi gözaltına alındı.
TAMAMLANDIĞINDA Belçika’nın en büyük cezaevi olacak Brüksel’de yapımı süren Haren hapishanesini protesto eden 80 kişi gözaltına alındı.
Aktivistlerin hapishanenin inşa alanına gelerek çalışmalara engel olmaya çalıştıkları gözaltına alınıp bölgeden uzaklaştırılmasının ardından da işçilerın çalışmalarına devam ettikleri öğrenildi.
Belçika federal hükümeti tarafından inşaa ettirilen hapshane çevre sakinleri ve aktivistler tarafından sık sık protesto ediliyor.
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