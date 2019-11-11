‘Hannover’e hayırlı olmasını diliyorum’
Türkiye-Almanya Parlamentolar Arası Dostluk Grubu, Türk-Alman Sanayi ve Ticaret Odası’nda (TD-İHK) iş insanlarıyla buluştu. Dostluk Grubu Başkanı Akif Çağatay Kılıç, “Almanya ile en yüksek diyaloğu sağlama ve yaşatma konusunda gayret ediyoruz” dedi.
BU ziyaretin iki ülke arasındaki dostluğu bir üst seviyeye çıkarma ve buradaki Türkiye kökenli insanların sorunlarını çözme amacı taşıdığını vurgulayan Kılıç, Türkiye kökenli Belit Onay’ın Hannover Büyükşehir Belediye Başkanı seçilmesine de değindi: “Kendisini tebrik ediyorum. Bizim iki şapkamız var. Biz burada hissedilenleri yaşamış insanlarız. Dolayısıyla göçmen kökenli ve özellikle bizim ülkemizden buraya gelmiş bir ailenin evladının Almanya’nın en önemli şehirlerinden birisinin büyükşehir belediye başkanı seçilmiş olması bizim için önemlidir. Bu noktada hassasiyetlerini en iyi şekilde muhafaza edeceğine inanıyorum. Tüm Hannover halkına hayırlı olmasını diliyorum.”
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