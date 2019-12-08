Hannover’de Tarkan coşkusu

AVRUPA Turnesi için yola çıkan Tarkan’ı TUI Arena’da Hannover’in dışında Kassel, Hildesheim, Wolsburg, Braunschweig gibi şehirlerden de gelen 5 bini aşkın insan dinleme fırsatı buldu. Tarkan’ı dinlemeye gelen hayranları, onun şarkılarına ve danslarına eşlik etti. ‘TARKAN’IN KUZULARI’

Kendilerini ‘Tarkan’ın kuzuları’ diye adlandıran bir grup genç kız, “Şarkılarıyla büyüdüğümüz megastarımız Tarkan’ı canlı canlı izlemek, onun danslarına eşlik etmek hep hayalimizdi. Gerçekleştirdiğimiz için mutluyuz” dediler. ‘YALNIZLIĞIMI GİDERDİM’

Tekerlekli sandalyesiyle konsere gelen Aygül “Yalnızlığımı giderdiğim, sürekli dinlediğim bir sanatçımızdır. Sahnede görmek, onu izlemek çok keyifli, mutlu ayrılacağım” dedi. ‘EN GÜZEL HEDİYE’

Kendilerinin doğum günleri olduğunu dile getiren İdil Karakaya, Ayfer Yahşi, Yasemin Koç, Merve Karakaya: “Ailemiz bizi doğum günü hediyesi olarak bu konsere getirdi. Bizim için bundan daha iyi doğum günü hediyesi olamazdı.”