Hannover teknik direktörünü göndermeye hazırlanıyor
Bundesliga'nın 2018-2019 sezonunun ikinci yarısına da kötü başlayan Hannover'de Teknik Direktör Andre Breitenreiter'in koltuğu sallanıyor.
Hannover yönetimi, takımın sahasında Werder Bremen'e 1-0 yenilmesinden sonra kriz toplantısı yaptığı öğrenildi.
Toplantıda 45 yaşındaki Teknik Direktör Breitenreiter'in görevde kalıp kalmamasının ele alındığı öğrenildi. Hannover bu sezon peş peşe kötü sonuçlar aldı.
18 hafta sonunda sadece 11 puan toplayabildi. Ligde sonuncu Nürnberg ile aynı puana sahip Hannover'in lig bilançosu oldukça başarısız. Sadece iki kez galip gelen takım, beş kez de berabere kaldı.
11 maçta yenilen Hannover, maç başına bir gol ortalaması bile yakalayamadı. 17 gol atan Hannover, rakiplerinden ise 36 gol yedi.
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