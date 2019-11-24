Hannover nazilere karşı ayağa kalktı: ‘Bizim sayımız daha fazla’
Almanya Milliyetçi Demokrat Parti (NPD) aşırı sağcılara karşı yapılan haberleri protesto etmek isteyince Hannover ayağa kalktı. Karşı gösteri düzenleyen protestoculara binlerce destek geldi. Gösteriye Aşağı Saksonya Eyalet Başbakanı Stephan Weil ile Hanover Büyükşehir Belediye Başkanı Belit Onay da katıldı. 7 binden fazla kişi ‘Hannover’de nazilere yer yok’ sloganıyla eylem yaptı.
(BUNT statt Braun) ‘kahverengi yerine renkli’ sloganıyla düzenlenen gösteriye destek verenler arasında yıllarca Bundesliga’da mücadele eden ve şimdilerde İkinci Bundesliga’da yer alan Hannover Kulübü de yer aldı. Kulüp yönetimi, taraftarlarına çağrı yaparak yürüyüşe destek vermelerini istedi. NPD, Hannover’de, aşırı sağcılara karşı haberler yapan gazetecileri protesto etmek amacıyla yürüyüş yapmak isteyince, kentteki çok sayıda sivil toplum örgütü de karşı gösteri için harekete geçti. Binlerce kişinin katıldığı gösteride Hannover Büyükşehir Belediye Başkanı Belit Onay bir konuşma yaptı: “Buradan çok açık bir mesaj veriyoruz. Hannover’de insan düşmanlarına, antisemitistlere ve ırkçılara yer yok. Biz gazetecilerin yanındayız. Hannover kahverengi değil renkli. En önemlisi bizim sayımız daha fazla” dedi.
POLİSTEN YASAK, MAHKEMEDEN İZİN
NPD’nin, aşırı sağ oluşumlara karşı haber yapan gazetecileri protesto etmek amacıyla düzenlediği gösteriye ise ilgi olmadı. NPD Genel Başkanı Thorsten Heise’nin de olduğu yürüyüşe katılanların sayısı yüzü bulmadı. Polis, NPD Genel Başkanı Heise’nin konuşma yapmasına izin vermedi. Hannover Emniyeti, NPD’nin gösteri talebini ‘basın özgürlüğünü ihlal’ ve ‘kamu güvenliği için tehdit oluşturacağı’ gerekçeleriyle yasaklamıştı. Polisin kararını NPD mahkemeye taşımıştı. Mahkemeden izin çıkınca NPD’de eyleme geçti.
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