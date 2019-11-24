Hannover nazilere karşı ayağa kalktı: ‘Bizim sayımız daha fazla’

MENÜ
HÜRRİYET.COM.TR'YE DÖN
ANA SAYFA
HÜRRİYET KURUMSAL

Yıl 1948. Günlerden 1 Mayıs... Rotatifler, Türk basın tarihine damgasını vuracak Hürriyet için dönüyor ve Türkiyeyeni bir gazeteye uyanıyor.

1 Mayıs 1948’de okuyucusuyla buluşan Hürriyet, ilk günden bu yana "Tarafsız ve kaynağından doğru haber" ilkesinden ödün vermeksizin yayın yaşamını sürdürmekte, sektörünün öncü ve örnek gazetesi konumunu daha da öteye götürerek küresel bir medya markası olma iddiasıyla geleceğe uzanmaktadır.

O günden bugüne, ilk günkü heyecanı yitirmeden, "her sabah yeni bir gün başlar ve rotatifler döner" anlayışıyla kurumsallaşan Hürriyet, bugün Türkiye’nin en çok okunan gazetelerinden biri ve çok sesli bir toplumun aynasıdır. Birkitle gazetesi olarak, Türkiye’nin en ücra köşesindeki kahvehanelerden, ev kadınlarının mutfağına dek geniş bir okur kitlesiyle buluşmakta, basılı gazetesiyle her gün 1,4 milyon ki​şiye ulaşmaktadır. Küreselleşen dünya, değişen gazetecilik anlayışı çerçevesinde her platformda okurları ve paydaşlarıyla iletişim halinde olmayı ilke edinenHürriyet basılı gazetenin yanı sıra web-cep- tablet’den de günde milyonlarca kişiye erişmekte, ​​​68.yılında günlükortalama 3.​3 milyon ziyaretçiye ulaşmaktadır.

YENİBİRİŞ

Çok uluslu büyük şirketlerden, kobilere, startup’lardan ik danışmanlarına 155 Bini aşkın firma Yenibiriş’i tercihediyor. Yenibiriş ile kolayca ilan verebilir, aradığınız adaya hızla ulaşabilirsiniz..

YAKALA.CO

yakala.co, yaşadığın şehri keşfetmen, gitmek istediğin yere gitmen, almak istediğin şeyi alman için bütçeni ikiyekatlar. Çünkü yakala.co’da yer alan fırsatlar, genel fiyatının yarısı seviyesindedir. Hatta birçok zaman %50’ninde üzerinde bir indirimle karşılaşırsın.

Süper lüks yerler, kültürel, sportif, eğlenceli ve öğretici etkinlikler, her gün yenilenen yakala.cofırsatlarında seni bekliyor olacak.

İster Boğazın yanı başında yemek, eğlence veya lüks yatla gezi veya masaj keyfi ister Ege’de Akdeniz’de veyayurt dışında tatil ister son teknoloji bir ürün! yakala.co’da bunların hepsine çok sürpriz fiyatlarla sahipolabilirsin…

yakala.co’da mutlaka kendine göre bir fırsat bulursun. Bir Hürriyet iştiraki olan yakala.co’nun daima seninmutluluğunu sağlamak için çalıştığını sakın unutma!

KURUMSALKURUMSALKURUMSAL

HÜRRİYET'E BAĞLI KAL

Hesap Oluştur veya Giriş Yap
Hürriyet gazetesi uygulamalasını Apple Store'dan indirin
Hürriyet gazetesi uygulamalasını Google Play'den indirin
e-gazete

E-Gazete ile tüm gelişmeler, bilgisayar, tablet ve telefonunda.

ABONE OL
Bülten Abonelikleri

Hürriyet haberlerinden geri kalma, tüm aboneliklerini yönet ve abone ol.

BÜLTENLERİNİ YÖNET
HaberlerAvrupa HaberleriHannover nazilere karşı ayağa kalktı: ‘Bizim sayımız daha fazla’
GeriAvrupa Hannover nazilere karşı ayağa kalktı: ‘Bizim sayımız daha fazla’
MENÜ
  • Yazdır
  • A
    Yazı Tipi
  • Yorumlar
    0
    • Yazdır
    • A
      Yazı Tipi
Sıradaki Haber

Avrupa
Ali VARLI/ BERLİN
24.11.2019 - 12:07, Son Güncelleme:

Hannover nazilere karşı ayağa kalktı: ‘Bizim sayımız daha fazla’

  • Yazdır
  • A
    Yazı Tipi
  • Yorumlar
    0
    • Yazdır
    • A
      Yazı Tipi
Hannover nazilere karşı ayağa kalktı: ‘Bizim sayımız daha fazla’

Almanya Milliyetçi Demokrat Parti (NPD) aşırı sağcılara karşı yapılan haberleri protesto etmek isteyince Hannover ayağa kalktı. Karşı gösteri düzenleyen protestoculara binlerce destek geldi. Gösteriye Aşağı Saksonya Eyalet Başbakanı Stephan Weil ile Hanover Büyükşehir Belediye Başkanı Belit Onay da katıldı. 7 binden fazla kişi ‘Hannover’de nazilere yer yok’ sloganıyla eylem yaptı.

(BUNT statt Braun) ‘kahverengi yerine renkli’ sloganıyla düzenlenen gösteriye destek verenler arasında yıllarca Bundesliga’da mücadele eden ve şimdilerde İkinci Bundesliga’da yer alan Hannover Kulübü de yer aldı. Kulüp yönetimi, taraftarlarına çağrı yaparak yürüyüşe destek vermelerini istedi. NPD, Hannover’de, aşırı sağcılara karşı haberler yapan gazetecileri protesto etmek amacıyla yürüyüş yapmak isteyince, kentteki çok sayıda sivil toplum örgütü de karşı gösteri için harekete geçti. Binlerce kişinin katıldığı gösteride Hannover Büyükşehir Belediye Başkanı Belit Onay bir konuşma yaptı: “Buradan çok açık bir mesaj veriyoruz. Hannover’de insan düşmanlarına, antisemitistlere ve ırkçılara yer yok. Biz gazetecilerin yanındayız. Hannover kahverengi değil renkli. En önemlisi bizim sayımız daha fazla” dedi.

Hannover nazilere karşı ayağa kalktı: ‘Bizim sayımız daha fazla’

POLİSTEN YASAK, MAHKEMEDEN İZİN
NPD’nin, aşırı sağ oluşumlara karşı haber yapan gazetecileri protesto etmek amacıyla düzenlediği gösteriye ise ilgi olmadı. NPD Genel Başkanı Thorsten Heise’nin de olduğu yürüyüşe katılanların sayısı yüzü bulmadı. Polis, NPD Genel Başkanı Heise’nin konuşma yapmasına izin vermedi. Hannover Emniyeti, NPD’nin gösteri talebini ‘basın özgürlüğünü ihlal’ ve ‘kamu güvenliği için tehdit oluşturacağı’ gerekçeleriyle yasaklamıştı. Polisin kararını NPD mahkemeye taşımıştı. Mahkemeden izin çıkınca NPD’de eyleme geçti.

Hannover nazilere karşı ayağa kalktı: ‘Bizim sayımız daha fazla’

Hannover nazilere karşı ayağa kalktı: ‘Bizim sayımız daha fazla’

Hannover nazilere karşı ayağa kalktı: ‘Bizim sayımız daha fazla’

 

 

False
  • Yazdır
  • A
    Yazı Tipi
  • Yorumlar
    0
    • Yazdır
    • A
      Yazı Tipi
Haber Yorumlarını Göster
Haber Yorumlarını Gizle