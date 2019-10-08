Hangisi Almanya
Malaika Mihambo, 1994 Almanya Heidelberg doğumlu. Malaika, ‘melek’ demek. Şimdi sadece Almanya değil, bütün dünya onu konuşuyor. Malaika, adından da anlaşılacağı gibi göçmen kökenli. Baba Zanzibarlı. Anne Alman. Tanzanya’ya bağlı özerk ada olan Zanzibar’da nüfusun büyük çoğunluğu Müslüman.
ZANZİBAR, Farsça, siyahilerin sahili anlamına geliyor. Malaika ise Svahili dilinde ‘melaike’ yani ‘melek’ demek. İşte bu 25 yaşındaki Malaika Mihambo, Doha’da Dünya Atletizm Şampiyonası’nda rekora koştu. 38.8 km hızla altın madalyaya uçtu.
Malaika, kadınlar uzun atlamada 7.30 metreyle rakibine 38 cm fark atarak, Dünya Şampiyonu oldu. Almanya’ya altın madalya kazandırdı.
Malaika Mihambo, altın madalyayı almak için kürsüye iki eliyle sırtında dalgalandırdığı Alman bayrağıyla çıktı.
Almanya şimdi bu göçmen kökenli Malaika’nın altına koşan zaferini kutluyor.
BİR KARTAL GİBİ...
Malaika’yı zafere koşarken seyrettim. Ellerini önce havaya kaldırıp, sonra eğilip uzun bacakları üzerinde yaylanarak bir kartal gibi uçuşunu izledim televizyonda.
Çok heyecan vericiydi.
Üç kez 7 metrenin üzerinde atladı. Yüzünde, genç, masum, mütevvazı bir tebessüm. Atlama aralarında bir kenara oturup meditasyon yaptı. Yarış, sinirlere hakim olmayı, rahat olmayı gerektirir. Malaika, bunun için Hindistan’a giderek meditasyon kursları almış.
8 yaşından beri spor yapıyor.
Daha ilkokulda atletizm yeteneği keşfedilmiş.
Malaika’nın Doha’da Almanya için altın madalyaya uçtuğu gün Almanya’nın Zwickau kentinde neonazi terör örgütü NSU’nun ilk kurbanı Enver Şimşek anısına konulan bank saldırıya uğradı. Neonazi oldukları sanılan saldırganlar iki gün önce Enver Şimşek anısına dikilen meşe ağacını da kesmişlerdi. Ardından da meşe ağacının yerine konulan bankı tahrip ettiler.
Bir yanda Almanya adına yarışan, başarılarıyla Almanya’nın ekonomisine, kültürüne, sporuna üstün katkılar sağlayan göçmenler, diğer yanda terör kurbanı masum insanların anısına bile tahammül edemeyenler.
Bir yanda Malaika’nın başarısını borçlu olduğu Almanya. Diğer yanda mülteci yurtlarını, camileri kundaklayan ırkçı kafalar.
Bunlardan hangisi Almanya?
Asıl Almanya, elbette bu ikinci gruptakiler değil. Asıl Almanya, rengine, kökenine bakmadan, ayrım yapmadan insanları yeteneğine göre teşvik eden Almanlarla bunun karşılığını veren göçmenlerin ortak Almanyası.
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