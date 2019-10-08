Hangisi Almanya

MENÜ
HÜRRİYET.COM.TR'YE DÖN
ANA SAYFA
HÜRRİYET KURUMSAL

Yıl 1948. Günlerden 1 Mayıs... Rotatifler, Türk basın tarihine damgasını vuracak Hürriyet için dönüyor ve Türkiyeyeni bir gazeteye uyanıyor.

1 Mayıs 1948’de okuyucusuyla buluşan Hürriyet, ilk günden bu yana "Tarafsız ve kaynağından doğru haber" ilkesinden ödün vermeksizin yayın yaşamını sürdürmekte, sektörünün öncü ve örnek gazetesi konumunu daha da öteye götürerek küresel bir medya markası olma iddiasıyla geleceğe uzanmaktadır.

O günden bugüne, ilk günkü heyecanı yitirmeden, "her sabah yeni bir gün başlar ve rotatifler döner" anlayışıyla kurumsallaşan Hürriyet, bugün Türkiye’nin en çok okunan gazetelerinden biri ve çok sesli bir toplumun aynasıdır. Birkitle gazetesi olarak, Türkiye’nin en ücra köşesindeki kahvehanelerden, ev kadınlarının mutfağına dek geniş bir okur kitlesiyle buluşmakta, basılı gazetesiyle her gün 1,4 milyon ki​şiye ulaşmaktadır. Küreselleşen dünya, değişen gazetecilik anlayışı çerçevesinde her platformda okurları ve paydaşlarıyla iletişim halinde olmayı ilke edinenHürriyet basılı gazetenin yanı sıra web-cep- tablet’den de günde milyonlarca kişiye erişmekte, ​​​68.yılında günlükortalama 3.​3 milyon ziyaretçiye ulaşmaktadır.

YENİBİRİŞ

Çok uluslu büyük şirketlerden, kobilere, startup’lardan ik danışmanlarına 155 Bini aşkın firma Yenibiriş’i tercihediyor. Yenibiriş ile kolayca ilan verebilir, aradığınız adaya hızla ulaşabilirsiniz..

YAKALA.CO

yakala.co, yaşadığın şehri keşfetmen, gitmek istediğin yere gitmen, almak istediğin şeyi alman için bütçeni ikiyekatlar. Çünkü yakala.co’da yer alan fırsatlar, genel fiyatının yarısı seviyesindedir. Hatta birçok zaman %50’ninde üzerinde bir indirimle karşılaşırsın.

Süper lüks yerler, kültürel, sportif, eğlenceli ve öğretici etkinlikler, her gün yenilenen yakala.cofırsatlarında seni bekliyor olacak.

İster Boğazın yanı başında yemek, eğlence veya lüks yatla gezi veya masaj keyfi ister Ege’de Akdeniz’de veyayurt dışında tatil ister son teknoloji bir ürün! yakala.co’da bunların hepsine çok sürpriz fiyatlarla sahipolabilirsin…

yakala.co’da mutlaka kendine göre bir fırsat bulursun. Bir Hürriyet iştiraki olan yakala.co’nun daima seninmutluluğunu sağlamak için çalıştığını sakın unutma!

KURUMSALKURUMSALKURUMSAL

HÜRRİYET'E BAĞLI KAL

Hesap Oluştur veya Giriş Yap
Hürriyet gazetesi uygulamalasını Apple Store'dan indirin
Hürriyet gazetesi uygulamalasını Google Play'den indirin
e-gazete

E-Gazete ile tüm gelişmeler, bilgisayar, tablet ve telefonunda.

ABONE OL
Bülten Abonelikleri

Hürriyet haberlerinden geri kalma, tüm aboneliklerini yönet ve abone ol.

BÜLTENLERİNİ YÖNET
HaberlerAvrupa HaberleriHangisi Almanya
GeriAvrupa Hangisi Almanya
MENÜ
  • Yazdır
  • A
    Yazı Tipi
  • Yorumlar
    0
    • Yazdır
    • A
      Yazı Tipi
Sıradaki Haber

Avrupa
Celal ÖZCAN, BERLİN / Fotoğraf: dpa
08.10.2019 - 10:16, Son Güncelleme:

Hangisi Almanya

  • Yazdır
  • A
    Yazı Tipi
  • Yorumlar
    0
    • Yazdır
    • A
      Yazı Tipi
Hangisi Almanya

Malaika Mihambo, 1994 Almanya Heidelberg doğumlu. Malaika, ‘melek’ demek. Şimdi sadece Almanya değil, bütün dünya onu konuşuyor. Malaika, adından da anlaşılacağı gibi göçmen kökenli. Baba Zanzibarlı. Anne Alman. Tanzanya’ya bağlı özerk ada olan Zanzibar’da nüfusun büyük çoğunluğu Müslüman.

Hangisi AlmanyaZANZİBAR, Farsça, siyahilerin sahili anlamına geliyor. Malaika ise Svahili dilinde ‘melaike’ yani ‘melek’ demek. İşte bu 25 yaşındaki Malaika Mihambo, Doha’da Dünya Atletizm Şampiyonası’nda rekora koştu. 38.8 km hızla altın madalyaya uçtu.
Malaika, kadınlar uzun atlamada 7.30 metreyle rakibine 38 cm fark atarak, Dünya Şampiyonu oldu. Almanya’ya altın madalya kazandırdı.
Malaika Mihambo, altın madalyayı almak için kürsüye iki eliyle sırtında dalgalandırdığı Alman bayrağıyla çıktı.
Almanya şimdi bu göçmen kökenli Malaika’nın altına koşan zaferini kutluyor.

BİR KARTAL GİBİ...
Malaika’yı zafere koşarken seyrettim. Ellerini önce havaya kaldırıp, sonra eğilip uzun bacakları üzerinde yaylanarak bir kartal gibi uçuşunu izledim televizyonda.
Çok heyecan vericiydi.
Üç kez 7 metrenin üzerinde atladı. Yüzünde, genç, masum, mütevvazı bir tebessüm. Atlama aralarında bir kenara oturup meditasyon yaptı. Yarış, sinirlere hakim olmayı, rahat olmayı gerektirir. Malaika, bunun için Hindistan’a giderek meditasyon kursları almış.
8 yaşından beri spor yapıyor.
Daha ilkokulda atletizm yeteneği keşfedilmiş.
Malaika’nın Doha’da Almanya için altın madalyaya uçtuğu gün Almanya’nın Zwickau kentinde neonazi terör örgütü NSU’nun ilk kurbanı Enver Şimşek anısına konulan bank saldırıya uğradı. Neonazi oldukları sanılan saldırganlar iki gün önce Enver Şimşek anısına dikilen meşe ağacını da kesmişlerdi. Ardından da meşe ağacının yerine konulan bankı tahrip ettiler.
Bir yanda Almanya adına yarışan, başarılarıyla Almanya’nın ekonomisine, kültürüne, sporuna üstün katkılar sağlayan göçmenler, diğer yanda terör kurbanı masum insanların anısına bile tahammül edemeyenler.
Bir yanda Malaika’nın başarısını borçlu olduğu Almanya. Diğer yanda mülteci yurtlarını, camileri kundaklayan ırkçı kafalar.
Bunlardan hangisi Almanya?
Asıl Almanya, elbette bu ikinci gruptakiler değil. Asıl Almanya, rengine, kökenine bakmadan, ayrım yapmadan insanları yeteneğine göre teşvik eden Almanlarla bunun karşılığını veren göçmenlerin ortak Almanyası.

  • Yazdır
  • A
    Yazı Tipi
  • Yorumlar
    0
    • Yazdır
    • A
      Yazı Tipi
Haber Yorumlarını Göster
Haber Yorumlarını Gizle

Diğer Avrupa Haberleri

Sıradaki Haber
Hangisi Almanya
BM’den Hollanda’ya ‘burka’ eleştirisi
Mecliste çoğunluğu kaybetti
Obeziteye karşı ‘şeker vergisi’ önlemi