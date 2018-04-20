Hangi harcamalar vergiden düşülüyor
Almanya’da yaşayan her emekli, vergi beyanında bulunma zorunda ama vergi ödemek zorunda değil!
ÇÜNKÜ emekliler birtakım harcama kalemlerini vergiden düşebilir. Bunların arasında kamu yararına faaliyette bulunan dernek ve vakıflara yapılan bağışlar, sağlık ve bakım sigortasına yatırılan aylık primler veya örneğin 3201 sayılı kanun kapsamında, SGK’ya yapılan yurtdışında borçlanmalar, özel harcama kalemi olarak yer alıyor.
Evde çalıştırdığınız hizmetçiye veya gezici bakım servisinden aldığınız bakım hizmetinin karşılığında yaptığınız ödemeleri de vergiden düşebilirsiniz. Ancak dikkat etmeniz gereken bazı konular var...
Ayhan Can araştırdı
Cumartesi ve pazar günü Hürriyet’te Hürdanış köşesinde.
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