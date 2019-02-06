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Yıl 1948. Günlerden 1 Mayıs... Rotatifler, Türk basın tarihine damgasını vuracak Hürriyet için dönüyor ve Türkiyeyeni bir gazeteye uyanıyor.

1 Mayıs 1948’de okuyucusuyla buluşan Hürriyet, ilk günden bu yana "Tarafsız ve kaynağından doğru haber" ilkesinden ödün vermeksizin yayın yaşamını sürdürmekte, sektörünün öncü ve örnek gazetesi konumunu daha da öteye götürerek küresel bir medya markası olma iddiasıyla geleceğe uzanmaktadır.

O günden bugüne, ilk günkü heyecanı yitirmeden, "her sabah yeni bir gün başlar ve rotatifler döner" anlayışıyla kurumsallaşan Hürriyet, bugün Türkiye’nin en çok okunan gazetelerinden biri ve çok sesli bir toplumun aynasıdır. Birkitle gazetesi olarak, Türkiye’nin en ücra köşesindeki kahvehanelerden, ev kadınlarının mutfağına dek geniş bir okur kitlesiyle buluşmakta, basılı gazetesiyle her gün 1,4 milyon ki​şiye ulaşmaktadır. Küreselleşen dünya, değişen gazetecilik anlayışı çerçevesinde her platformda okurları ve paydaşlarıyla iletişim halinde olmayı ilke edinenHürriyet basılı gazetenin yanı sıra web-cep- tablet’den de günde milyonlarca kişiye erişmekte, ​​​68.yılında günlükortalama 3.​3 milyon ziyaretçiye ulaşmaktadır.

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Foto: Arşiv
06.02.2019 - 09:29, Son Güncelleme:

"Hamsik, Napoli'den ayrılmak istiyor çünkü aptal değil"

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"Hamsik, Napoli'den ayrılmak istiyor çünkü aptal değil"

Napoli Başkanı Aurelio De Laurentiis, Çin ekibi Dalian Yifan'a transfer olmaya hazırlanan Marek Hamsik'in takımdan ayrılma gerekçesini açıkladı.

Napoli Başkanı Aurelio De Laurentiis, 2007 yılından beri kulüpte forma giyen ve Çin ekibi Dalian Yifang'a transferi an meselesi olan Marek Hamsik hakkında dikkat çekici açıklamalar yaptı.

"YAZIN İZİN VERMEDİM ÇÜNKÜ..."

Hamsik'in sezon başında ayrılmasına izin vermediğini açıklayan Laurentiis, "Hamsik, Napoli'de hep örnek bir profesyonel oldu ve en zor anlarda bile kimseye ihanet etmedi. Sezon başında Çin'e gitmek istediğini söyleyince, hayır demiştim çünkü Ancellotti yeni gelmişti ve teknik adamın tüm oyuncuları görmesini istedim" dedi.

"APTAL OLMAYAN HAMSIK..."

Aurelio De Laurentiis sözlerini "Sonrasında Fabian Ruiz geldi. Aptal olmayan Hamsik, iki rol için dört oyuncu olduğunun farkına vardı. Bunlardan birinin Fabian Ruiz olduğunu ve kendisinden de iyi olduğunu anladığı için takımdan ayrılıp Çin'e giderek emekli maaşı alabilirim diye düşünüyor. Bu yüzden ayrılmak istiyor" ifadeleriyle tamamladı.

Dalian Yifang, Napoli ile 15 milyon euro bonservis ve bonuslar karşılığında anlaşmaya vardı. Çin temsilcisi Hamsik ile birkaç gün içerisinde 3 yıllık sözleşme imzalayacak.

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