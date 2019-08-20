Hamile kadına tecavüz edip öldüren caniler hakim karşısında
Almanya’da 18 yaşında hamile kadına tecavüz ettikten sonra ‘bir insanın nasıl öldüğünü bilmek için’ öldüren iki cani, ömür boyu hapis ve 11 yılla hakim karşısına çıkarıldı.
ALMANYA’nın Stralsund beldesinde 18 yaşındaki Maria adlı bir hamile kadına cinsel saldırıda bulunduktan sonra öldüren 21 ve 19 yaşındaki iki sanığın yargılanmasına başlandı. Stralsund Eyalet Mahkemesi’nde başlayan davada savcı, iddianamesini okudu. İddianamede iki sanığın 18 yaşındaki Maria’ya sinsice ve cani duygularla saldırıp genç kadını öldürdükleri ve bir insanın nasıl ölceeğini bilmek hevesiyle hareket ettikleri yer aldı. İki sanık cinayeti işledikleri mart ayından bir ay sonra Stralsund yakınlarındaki Zinnowitz beldesinde yakalanmıştı.YAKALANINCA BİRBİRLERİNİ SUÇLADILAR
Zanlılar ilk sorgularında karşılıklı olarak birbirlerini suçlamışlardı. Daha sonra 19 yaşındaki sanık verdiği ifadede suçunu itiraf etmişti. Cinayette kullanılan silah ise hala kayıp. 21 yaşındaki sanığın ömür boyu hapis cezası alması beklenirken, 19 yaşındaki diğer sanığın ise gençlik yasalarından yararlanarak 11 yıla kadar hapisle cezalandırılması bekleniyor.
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