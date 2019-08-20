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Yıl 1948. Günlerden 1 Mayıs... Rotatifler, Türk basın tarihine damgasını vuracak Hürriyet için dönüyor ve Türkiyeyeni bir gazeteye uyanıyor.

1 Mayıs 1948’de okuyucusuyla buluşan Hürriyet, ilk günden bu yana "Tarafsız ve kaynağından doğru haber" ilkesinden ödün vermeksizin yayın yaşamını sürdürmekte, sektörünün öncü ve örnek gazetesi konumunu daha da öteye götürerek küresel bir medya markası olma iddiasıyla geleceğe uzanmaktadır.

O günden bugüne, ilk günkü heyecanı yitirmeden, "her sabah yeni bir gün başlar ve rotatifler döner" anlayışıyla kurumsallaşan Hürriyet, bugün Türkiye’nin en çok okunan gazetelerinden biri ve çok sesli bir toplumun aynasıdır. Birkitle gazetesi olarak, Türkiye’nin en ücra köşesindeki kahvehanelerden, ev kadınlarının mutfağına dek geniş bir okur kitlesiyle buluşmakta, basılı gazetesiyle her gün 1,4 milyon ki​şiye ulaşmaktadır. Küreselleşen dünya, değişen gazetecilik anlayışı çerçevesinde her platformda okurları ve paydaşlarıyla iletişim halinde olmayı ilke edinenHürriyet basılı gazetenin yanı sıra web-cep- tablet’den de günde milyonlarca kişiye erişmekte, ​​​68.yılında günlükortalama 3.​3 milyon ziyaretçiye ulaşmaktadır.

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Avrupa
BERLİN
20.08.2019 - 15:17, Son Güncelleme:

Hamile kadına tecavüz edip öldüren caniler hakim karşısında

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Hamile kadına tecavüz edip öldüren caniler hakim karşısında

Almanya’da 18 yaşında hamile kadına tecavüz ettikten sonra ‘bir insanın nasıl öldüğünü bilmek için’ öldüren iki cani, ömür boyu hapis ve 11 yılla hakim karşısına çıkarıldı.

ALMANYA’nın Stralsund beldesinde 18 yaşındaki Maria adlı bir hamile kadına cinsel saldırıda bulunduktan sonra öldüren 21 ve 19 yaşındaki iki sanığın yargılanmasına başlandı. Stralsund Eyalet Mahkemesi’nde başlayan davada savcı, iddianamesini okudu. İddianamede iki sanığın 18 yaşındaki Maria’ya sinsice ve cani duygularla saldırıp genç kadını öldürdükleri ve bir insanın nasıl ölceeğini bilmek hevesiyle hareket ettikleri yer aldı. İki sanık cinayeti işledikleri mart ayından bir ay sonra Stralsund yakınlarındaki Zinnowitz beldesinde yakalanmıştı.

Hamile kadına tecavüz edip öldüren caniler hakim karşısında
YAKALANINCA BİRBİRLERİNİ SUÇLADILAR
Zanlılar ilk sorgularında karşılıklı olarak birbirlerini suçlamışlardı. Daha sonra 19 yaşındaki sanık verdiği ifadede suçunu itiraf etmişti. Cinayette kullanılan silah ise hala kayıp. 21 yaşındaki sanığın ömür boyu hapis cezası alması beklenirken, 19 yaşındaki diğer sanığın ise gençlik yasalarından yararlanarak 11 yıla kadar hapisle cezalandırılması bekleniyor.

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