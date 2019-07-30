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Yıl 1948. Günlerden 1 Mayıs... Rotatifler, Türk basın tarihine damgasını vuracak Hürriyet için dönüyor ve Türkiyeyeni bir gazeteye uyanıyor.

1 Mayıs 1948’de okuyucusuyla buluşan Hürriyet, ilk günden bu yana "Tarafsız ve kaynağından doğru haber" ilkesinden ödün vermeksizin yayın yaşamını sürdürmekte, sektörünün öncü ve örnek gazetesi konumunu daha da öteye götürerek küresel bir medya markası olma iddiasıyla geleceğe uzanmaktadır.

O günden bugüne, ilk günkü heyecanı yitirmeden, "her sabah yeni bir gün başlar ve rotatifler döner" anlayışıyla kurumsallaşan Hürriyet, bugün Türkiye’nin en çok okunan gazetelerinden biri ve çok sesli bir toplumun aynasıdır. Birkitle gazetesi olarak, Türkiye’nin en ücra köşesindeki kahvehanelerden, ev kadınlarının mutfağına dek geniş bir okur kitlesiyle buluşmakta, basılı gazetesiyle her gün 1,4 milyon ki​şiye ulaşmaktadır. Küreselleşen dünya, değişen gazetecilik anlayışı çerçevesinde her platformda okurları ve paydaşlarıyla iletişim halinde olmayı ilke edinenHürriyet basılı gazetenin yanı sıra web-cep- tablet’den de günde milyonlarca kişiye erişmekte, ​​​68.yılında günlükortalama 3.​3 milyon ziyaretçiye ulaşmaktadır.

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Avrupa
İHA
30.07.2019 - 16:05, Son Güncelleme:

Hamburg’dan İstanbul’a çevre için pedal çevirecek

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Hamburg’dan İstanbul’a çevre için pedal çevirecek

Almanya’nın Hamburg şehrinden bisikletle yola çıkan Şanlıurfalı 31 yaşındaki Hasan Çavaş, çevreye duyarlılığı artırmak ve küresel iklim değişikliğine dikkat çekmek için günde 80 kilometre pedal çevirerek 40 günde 11 ülkeden geçip İstanbul’a ulaşacak.

YAKLAŞIK 3 bin 100 kilometrelik yolu pedal çevirerek geçmeyi hedefleyen Çavaş, “Hamburg’da IT (Information Technology) şirketim ve bir de ticari taksim var. Özellikle çevreye karşı duyarlılığım, küresel iklim değişikliği ve buna sebep olan motorize bir hayat tarzına karşı farkındalık oluşturmak için bisikletle Türkiye’ye sürmeye karar verdim” dedi.

Hamburg’dan İstanbul’a çevre için pedal çevirecekŞEHİRLER ARASI YÜRÜYÜŞ
Hamburg Üniversitesi’nde ekonomi bölümünde okuyan Çavaş, mücadele etmeyi sevdiğini belirterek, “Biraz da maceracı yaşam tarzımdan dolayı, ana vatanıma bisikletle gitme kararı aldım. Daha önce de Almanya içinde bazı şehirlere yürüyerek gitmiştim” dedi. Çavaş, “Geçtiğim ülkelerdeki Osmanlı eserlerini ve tarihi yerleri de ziyaret edeceğim. Yanımda çadırım ve günlük kullanmam gereken eşyalarım var. Otel bulamadığım yerlerde çadırda kalacağım” dedi.

BİR SONRAKİ YOLCULUK ORTA DOĞU
Hasan Çavaş, sırasıyla Almanya, Çekya, Slovakya, Avusturya, Macaristan, Hırvatistan, Sırbistan, Bosna Hersek, Arnavutluk, Makedonya ve Yunanistan’dan geçerek Türkiye’ye ulaşmayı hedefliyor. Bulgaristan’ı tehlikeli bulduğu için bu ülkeden geçemeyeceğini belirten Çavaş, “11 ülkeyi geçerek 40 günde 3 bin 100 kilometre yol yapıp hedefime ulaşmayı planlıyorum. Günde ortalama 80 kilometre sürmek istiyorum. Bir sonraki yolculuğumu da Orta Doğu ve Türk devletlerine yapmak istiyorum“ dedi. Çavaş Türkiye’deki bisiklet derneklerinden destek beklediğini ve İstanbul’da onlarla tanışmak istediğini söyledi.

Hamburg’dan İstanbul’a çevre için pedal çevirecek

 

 

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