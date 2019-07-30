Hamburg’dan İstanbul’a çevre için pedal çevirecek
Almanya’nın Hamburg şehrinden bisikletle yola çıkan Şanlıurfalı 31 yaşındaki Hasan Çavaş, çevreye duyarlılığı artırmak ve küresel iklim değişikliğine dikkat çekmek için günde 80 kilometre pedal çevirerek 40 günde 11 ülkeden geçip İstanbul’a ulaşacak.
YAKLAŞIK 3 bin 100 kilometrelik yolu pedal çevirerek geçmeyi hedefleyen Çavaş, “Hamburg’da IT (Information Technology) şirketim ve bir de ticari taksim var. Özellikle çevreye karşı duyarlılığım, küresel iklim değişikliği ve buna sebep olan motorize bir hayat tarzına karşı farkındalık oluşturmak için bisikletle Türkiye’ye sürmeye karar verdim” dedi.
ŞEHİRLER ARASI YÜRÜYÜŞ
Hamburg Üniversitesi’nde ekonomi bölümünde okuyan Çavaş, mücadele etmeyi sevdiğini belirterek, “Biraz da maceracı yaşam tarzımdan dolayı, ana vatanıma bisikletle gitme kararı aldım. Daha önce de Almanya içinde bazı şehirlere yürüyerek gitmiştim” dedi. Çavaş, “Geçtiğim ülkelerdeki Osmanlı eserlerini ve tarihi yerleri de ziyaret edeceğim. Yanımda çadırım ve günlük kullanmam gereken eşyalarım var. Otel bulamadığım yerlerde çadırda kalacağım” dedi.
BİR SONRAKİ YOLCULUK ORTA DOĞU
Hasan Çavaş, sırasıyla Almanya, Çekya, Slovakya, Avusturya, Macaristan, Hırvatistan, Sırbistan, Bosna Hersek, Arnavutluk, Makedonya ve Yunanistan’dan geçerek Türkiye’ye ulaşmayı hedefliyor. Bulgaristan’ı tehlikeli bulduğu için bu ülkeden geçemeyeceğini belirten Çavaş, “11 ülkeyi geçerek 40 günde 3 bin 100 kilometre yol yapıp hedefime ulaşmayı planlıyorum. Günde ortalama 80 kilometre sürmek istiyorum. Bir sonraki yolculuğumu da Orta Doğu ve Türk devletlerine yapmak istiyorum“ dedi. Çavaş Türkiye’deki bisiklet derneklerinden destek beklediğini ve İstanbul’da onlarla tanışmak istediğini söyledi.
Yorumları Göster
Yorumları Gizle