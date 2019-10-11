Hamburgâ€™da korkunÃ§ kaza! 1 kiÅŸi Ã¶ldÃ¼ 1 kiÅŸi yaralandÄ±

Hamburgâ€™da korkunç kaza! 1 kiÅŸi öldü 1 kiÅŸi yaralandÄ±
Almanyaâ€™nÄ±n Hamburg ketinde direksiyon hÃ¢kimiyetini kaybeden bir sÃ¼rÃ¼cÃ¼ direÄŸe, sonra da baÅŸka bir araca Ã§arptÄ±.
GÃ–RGÃœ tanÄ±klarÄ±nÄ±n haber vermesiyle olay yerine gelen itfaiye ekipleri, hurdaya dÃ¶nen otomobilin iÃ§inden aÄŸÄ±r yaralÄ± sÃ¼rÃ¼cÃ¼yÃ¼ kurtarmak iÃ§in uzun sÃ¼re uÄŸraÅŸtÄ±. Ancak yapÄ±lan tÃ¼m mÃ¼dahalelere raÄŸmen sÃ¼rÃ¼cÃ¼ kaza yerinde yaÅŸamÄ±nÄ± yitirdi. Kazada yaralanan diÄŸer kiÅŸinin ise direÄŸe Ã§arpan otomobilin daha sonra Ã§arpÄ±p durduÄŸu baÅŸka otomobilin sÃ¼rÃ¼cÃ¼sÃ¼ olduÄŸu aÃ§Ä±klandÄ±.
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