Hamburg yeni teknik direktörünü buldu

MENÜ
HÜRRİYET.COM.TR'YE DÖN
ANA SAYFA
HÜRRİYET KURUMSAL

Yıl 1948. Günlerden 1 Mayıs... Rotatifler, Türk basın tarihine damgasını vuracak Hürriyet için dönüyor ve Türkiyeyeni bir gazeteye uyanıyor.

1 Mayıs 1948’de okuyucusuyla buluşan Hürriyet, ilk günden bu yana "Tarafsız ve kaynağından doğru haber" ilkesinden ödün vermeksizin yayın yaşamını sürdürmekte, sektörünün öncü ve örnek gazetesi konumunu daha da öteye götürerek küresel bir medya markası olma iddiasıyla geleceğe uzanmaktadır.

O günden bugüne, ilk günkü heyecanı yitirmeden, "her sabah yeni bir gün başlar ve rotatifler döner" anlayışıyla kurumsallaşan Hürriyet, bugün Türkiye’nin en çok okunan gazetelerinden biri ve çok sesli bir toplumun aynasıdır. Birkitle gazetesi olarak, Türkiye’nin en ücra köşesindeki kahvehanelerden, ev kadınlarının mutfağına dek geniş bir okur kitlesiyle buluşmakta, basılı gazetesiyle her gün 1,4 milyon ki​şiye ulaşmaktadır. Küreselleşen dünya, değişen gazetecilik anlayışı çerçevesinde her platformda okurları ve paydaşlarıyla iletişim halinde olmayı ilke edinenHürriyet basılı gazetenin yanı sıra web-cep- tablet’den de günde milyonlarca kişiye erişmekte, ​​​68.yılında günlükortalama 3.​3 milyon ziyaretçiye ulaşmaktadır.

YENİBİRİŞ

Çok uluslu büyük şirketlerden, kobilere, startup’lardan ik danışmanlarına 155 Bini aşkın firma Yenibiriş’i tercihediyor. Yenibiriş ile kolayca ilan verebilir, aradığınız adaya hızla ulaşabilirsiniz..

YAKALA.CO

yakala.co, yaşadığın şehri keşfetmen, gitmek istediğin yere gitmen, almak istediğin şeyi alman için bütçeni ikiyekatlar. Çünkü yakala.co’da yer alan fırsatlar, genel fiyatının yarısı seviyesindedir. Hatta birçok zaman %50’ninde üzerinde bir indirimle karşılaşırsın.

Süper lüks yerler, kültürel, sportif, eğlenceli ve öğretici etkinlikler, her gün yenilenen yakala.cofırsatlarında seni bekliyor olacak.

İster Boğazın yanı başında yemek, eğlence veya lüks yatla gezi veya masaj keyfi ister Ege’de Akdeniz’de veyayurt dışında tatil ister son teknoloji bir ürün! yakala.co’da bunların hepsine çok sürpriz fiyatlarla sahipolabilirsin…

yakala.co’da mutlaka kendine göre bir fırsat bulursun. Bir Hürriyet iştiraki olan yakala.co’nun daima seninmutluluğunu sağlamak için çalıştığını sakın unutma!

KURUMSALKURUMSALKURUMSAL

HÜRRİYET'E BAĞLI KAL

Hesap Oluştur veya Giriş Yap
Hürriyet gazetesi uygulamalasını Apple Store'dan indirin
Hürriyet gazetesi uygulamalasını Google Play'den indirin
e-gazete

E-Gazete ile tüm gelişmeler, bilgisayar, tablet ve telefonunda.

ABONE OL
Bülten Abonelikleri

Hürriyet haberlerinden geri kalma, tüm aboneliklerini yönet ve abone ol.

BÜLTENLERİNİ YÖNET
HaberlerAvrupa HaberleriHamburg yeni teknik direktörünü buldu
GeriAvrupa Hamburg yeni teknik direktörünü buldu
MENÜ
  • Yazdır
  • A
    Yazı Tipi
  • Yorumlar
    0
    • Yazdır
    • A
      Yazı Tipi
Sıradaki Haber

Avrupa
BERLİN
30.05.2019 - 13:03, Son Güncelleme:

Hamburg yeni teknik direktörünü buldu

  • Yazdır
  • A
    Yazı Tipi
  • Yorumlar
    0
    • Yazdır
    • A
      Yazı Tipi
Hamburg yeni teknik direktörünü buldu

Almanya İkinci Lig takımlarından Hamburg yeni sezon için teknik direktörünü buldu. Hamburg uzun yıllar Bundesliga'da görev yapan 54 yaşındaki Dieter Hecking ile bir yıllık sözleşme imzaladı. Hamburg Birinci Bundesliga'ya yükselirse  sözleşmenin süresi otomatikman uzayacak.

Hecking yeni sezon için nasıl bir kadro kuracaklarına ilişkin ise “Hamburg'da oynamak isteyen futbolulara bizim ihtiyacımız var“ dedi.

Hamburg yeni teknik direktörünü buldu

Hecking İkinci Bundesliga'nın çekici bir lig olduğuna dikkat çekerken “İkinci Bundesliga geçen yıl ligde yaşanan mücadele ve kupa maçlarıyla ilginç ve dikkat çekici bir lig oldu“ dedi. İkinci Bundesliga'nın kimi zaman gerçek değerini bulamadığını da belirten Hecking “Ligde kesinlikle heyecan ve gerilim var“ dedi.

Uzun yıllar Bundesliga'da mücadele eden Hamburg, Nürnberg, Stutgtart ve Hannover gibi köklü kulüpler gelecek sezon İkinci Bundesliga'da oynayacaklar. Dört takım da yeniden Bundesliga'ya yükselme hesapları yapıyor. Bu takımların mücadelesi lige heyecan getirecek.

Hecking geride kalan sezonda Bundesliga takımlarından Mönchengladbach'ı çalıştırdı. Mönchengladbach sezonu beşinci tamamlayıp Avrupa Ligi'ne katılma hakkı elde etmesine rağmen Hecking takımdan ayrıldı.

  • Yazdır
  • A
    Yazı Tipi
  • Yorumlar
    0
    • Yazdır
    • A
      Yazı Tipi
Yorumları Göster
Yorumları Gizle

Diğer Avrupa Haberleri

Sıradaki Haber
Solingen kurbanları 26’ncı yılında anıldı
Gurbetçinin bitmeyen Galatasaray aşkı
Başbakan Söder’den kahraman Kenan’a ‘Onur Madalyası’
50 yılı doldurup bırakacak