Hamburg 15 dakikada sele teslim oldu
Almanya’nın Hamburg kentinde yaklaşık 15 dakika süren sağanak yağış, bazı caddeleri sular altında bıraktı. Bazı yerlerde ise yağmurla birlikte fındık büyüklüğünde dolu yağdı. Bazı Türk ailelerin evlerini de yağmur suları bastı.
HAMBURG’un Bergedorf ve Mümmelmansberg semtlerinde etkili olan şiddetli yağmur, Bille Nehri’nin taşmasına neden olurken, nehir kıyısındaki birçok ev sular altında kaldı. Evlerde mahsur kalanlar itfaiye ekipleri tarafından kurtarıldı. Bazı caddeler sel nedeniyle uzun süre trafiğe kapatılırken, bazı tren ve otobüs seferleri iptal edildi.
Steinbeker Haup Caddesi’nde oturan Murat Comart ve Feramus Zoroğlu da yağmurdan etkilenerek zarar gördü. 15 yıldır aynı bölgede yaşadığını söyleyen Zoroğlu, “Koltuklarımız kullanılamaz hale geldi. Motorum su içinde kaldı” dedi.
‘İLK KEZ BÖYLE OLUYOR’
Yan binada oturan Murat Comart ise “16 yıldır bu evde oturuyorum. Hamburg çok yağmur yağan bir yer olmasına rağmen ilk kez evimiz sular altında kaldı. Ailem evde mahsur kaldı, dışarı çıkamıyor. Umarım zararımızı sigortalar karşılar” diye konuştu.
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