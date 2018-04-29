Halkın yüzde 64’ü ‘kamuya haç’a destek vermedi
Almanya’nın Bavyera Eyalet hükümeti, 1 Haziran'dan itibaren kamu kurumlarının girişine haç asılmasını zorunlu kılan kararı almıştı. Bavyera’nın bu kararına Almanlar destek vermiyor.
Emnid tarafından yapılan ankete göre Almanların yüzde 64'ü resmi kurumlara haçın asılmasının zorunlu olmasına karşı. Bu oran Katolikler arasında yüzde 48. Protestanlar arasında bu karara karşı çıkanların oranı ise 62. Halkın sadece yüzde 29'u Bavyera Eyalet Başbakanı Markus Söder'in bakanlar kurulundan geçirdiği, haç asılması zorunlu kararını destekliyor. Markus Söder'in aldırdığı karara Münih Piskoposu Wolfgang Bischof da karşı çıktı. Bischof Söder'i eleştirerek “Haç Bavyera'nın simgesi değildir. Haçı kimse seçim malzemesi yapmasın” dedi.
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