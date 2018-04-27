Halk ozanı Çelebi’ye Hollanda’da kraliyet nişanı verildi
Hollanda’da yaşayan Oltulu halk ozanı Dursun Çelebi, Hollanda kraliyet ödülüne layık görüldü.
HOLLANDA Kralı Willem Alexander tarafından her yıl topluma faydalı hizmet verenlere takdim edilen özel kraliyet nişanı, bu yıl halk ozanı Dursun Çelebi’ye verildi. Oltulu halk ozanı Çelebi, kraliyet nişanını, çocuklara verdiği saz dersleri ve Türk kültürünü yaşatmak için yaptığı çalışmalardan dolayı aldı. Kraliyet nişanı, 2014 yılında da Hollanda’da cami yaptırma derneğinde başarılı çalışmalarından dolayı Muammer Çoşkun’a verilmişti.
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