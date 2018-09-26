Halk bozuk paraları kumbaralara atınca sıkıntı başladı

MENÜ
HÜRRİYET.COM.TR'YE DÖN
ANA SAYFA
HÜRRİYET KURUMSAL

Yıl 1948. Günlerden 1 Mayıs... Rotatifler, Türk basın tarihine damgasını vuracak Hürriyet için dönüyor ve Türkiyeyeni bir gazeteye uyanıyor.

1 Mayıs 1948’de okuyucusuyla buluşan Hürriyet, ilk günden bu yana "Tarafsız ve kaynağından doğru haber" ilkesinden ödün vermeksizin yayın yaşamını sürdürmekte, sektörünün öncü ve örnek gazetesi konumunu daha da öteye götürerek küresel bir medya markası olma iddiasıyla geleceğe uzanmaktadır.

O günden bugüne, ilk günkü heyecanı yitirmeden, "her sabah yeni bir gün başlar ve rotatifler döner" anlayışıyla kurumsallaşan Hürriyet, bugün Türkiye’nin en çok okunan gazetelerinden biri ve çok sesli bir toplumun aynasıdır. Birkitle gazetesi olarak, Türkiye’nin en ücra köşesindeki kahvehanelerden, ev kadınlarının mutfağına dek geniş bir okur kitlesiyle buluşmakta, basılı gazetesiyle her gün 1,4 milyon ki​şiye ulaşmaktadır. Küreselleşen dünya, değişen gazetecilik anlayışı çerçevesinde her platformda okurları ve paydaşlarıyla iletişim halinde olmayı ilke edinenHürriyet basılı gazetenin yanı sıra web-cep- tablet’den de günde milyonlarca kişiye erişmekte, ​​​68.yılında günlükortalama 3.​3 milyon ziyaretçiye ulaşmaktadır.

HÜRRİYET EMLAK

Hurriyetemlak.com emlak sektörünü tek bir çatı altında buluşturmayı hedefleyen, kesintisiz, yüksek kalitelihizmeti, güncel ve detaylı ilanları, haberleri ile emlak sektörünün nabzını tutan Hürriyet gazetesinin emlakplatformudur.

Ocak 2006 da profesyonel ekibi ile hızlı çalışmalarına başlayan hurriyetemlak.com Mart 2006 da siteyi emlakofislerine açmış ve 5 Nisan 2006 da 15 bin güncel ilan ile yayın hayatına başlamıştır.

YENİBİRİŞ

Çok uluslu büyük şirketlerden, kobilere, startup’lardan ik danışmanlarına 155 Bini aşkın firma Yenibiriş’i tercihediyor. Yenibiriş ile kolayca ilan verebilir, aradığınız adaya hızla ulaşabilirsiniz..

YAKALA.CO

yakala.co, yaşadığın şehri keşfetmen, gitmek istediğin yere gitmen, almak istediğin şeyi alman için bütçeni ikiyekatlar. Çünkü yakala.co’da yer alan fırsatlar, genel fiyatının yarısı seviyesindedir. Hatta birçok zaman %50’ninde üzerinde bir indirimle karşılaşırsın.

Süper lüks yerler, kültürel, sportif, eğlenceli ve öğretici etkinlikler, her gün yenilenen yakala.cofırsatlarında seni bekliyor olacak.

İster Boğazın yanı başında yemek, eğlence veya lüks yatla gezi veya masaj keyfi ister Ege’de Akdeniz’de veyayurt dışında tatil ister son teknoloji bir ürün! yakala.co’da bunların hepsine çok sürpriz fiyatlarla sahipolabilirsin…

yakala.co’da mutlaka kendine göre bir fırsat bulursun. Bir Hürriyet iştiraki olan yakala.co’nun daima seninmutluluğunu sağlamak için çalıştığını sakın unutma!

KURUMSALKURUMSALKURUMSALKURUMSAL

HÜRRİYET'E BAĞLI KAL

Hesap Oluştur veya Giriş Yap
Hürriyet gazetesi uygulamalasını Apple Store'dan indirin
Hürriyet gazetesi uygulamalasını Google Play'den indirin
e-gazete

E-Gazete ile tüm gelişmeler, bilgisayar, tablet ve telefonunda.

ABONE OL
Bülten Abonelikleri

Hürriyet haberlerinden geri kalma, tüm aboneliklerini yönet ve abone ol.

BÜLTENLERİNİ YÖNET
HaberlerAvrupa HaberleriHalk bozuk paraları kumbaralara atınca sıkıntı başladı
GeriAvrupa Halk bozuk paraları kumbaralara atınca sıkıntı başladı
MENÜ
  • Yazdır
  • A
    Yazı Tipi
  • Yorumlar
    0
    • Yazdır
    • A
      Yazı Tipi
Sıradaki Haber

Avrupa
AA / Fotoğraflar arşiv
26.09.2018 - 10:44, Son Güncelleme:

Halk bozuk paraları kumbaralara atınca sıkıntı başladı

  • Yazdır
  • A
    Yazı Tipi
  • Yorumlar
    0
    • Yazdır
    • A
      Yazı Tipi
Halk bozuk paraları kumbaralara atınca sıkıntı başladı

Belçika’da piyasalarda 1 sent ve 2 sentlik bozuk paraların bulunmasında sıkıntı yaşandığı ortaya çıktı.

BELÇİKA Maliye Bakanlığı Sözcüsü Francis Adyns, tedavüldeki madeni paralarda bir yetersizlik olduğuna dikkati çekerek, “Bir kıtlık olduğu doğrudur. Bu eksiklik bizim hatamızdan kaynaklanmıyor, Avrupa Merkez Bankası yeni 1 sent ve 2 sent üretimine izin vermiyor” dedi.
Ülke basınına yansıyan bilgilere göre, Belçika’da 1.6 milyar adet bozuk para üretilmiş olmasına rağmen bu paralar tedavülde dolaşmıyor. Halk alışveriş sonrasında para üstlerini evlerindeki kumbaralarda veya kaplarda biriktiriyor. Bu davranış paraların tedavülde dolaşmasına engel oluyor.

Halk bozuk paraları kumbaralara atınca sıkıntı başladı

BAKANLIK KAMPANYA DÜZENLEYECEK
Belçika Merkez Bankası ve Maliye Bakanlığı ise halktan evlerindeki bozuk paraları bankalara yatırmaları yönünde bir kampanyaya hazırlanıyor.
Euro para birimini kullanan AB üyesi ülkelerde banknotlar Avrupa Merkez Bankası’nca (ECB) tedavüle sokuluyor. Madeni para basımı ise ECB’nin miktar kontrolünde avro bölgesi ülkelerinin yetkisinde gerçekleştiriliyor.
Euro para biriminde 1, 2, 5, 10, 20 ve 50 euor/sent ile 1 ve 2 euroluk madeni paralar bulunuyor. Her euro madeni paranın yazı kısmı bütün üye ülkelerde aynı şekilde basılırken, tura kısmı ilgili ülkelerce belirleniyor.

  • Yazdır
  • A
    Yazı Tipi
  • Yorumlar
    0
    • Yazdır
    • A
      Yazı Tipi
﻿
Yorumları Göster
Yorumları Gizle

İlginizi Çekebilecek Diğer Haberler

Sıradaki Haber

Mesut Özil, antrenman sahasına kadar gelen eski teknik direktörü ile görüşmedi

Merkel’in destekliği aday seçimi kaybetti, partide kriz çıktı

Hakim, 6 haftalık bebeğini öldüren cani babaya acımadı

Politikacılara çağrı yaptı: Sanki her şe için özür dilememiz gerekiyormuş gibi....