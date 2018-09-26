Halk bozuk paraları kumbaralara atınca sıkıntı başladı
Belçika’da piyasalarda 1 sent ve 2 sentlik bozuk paraların bulunmasında sıkıntı yaşandığı ortaya çıktı.
BELÇİKA Maliye Bakanlığı Sözcüsü Francis Adyns, tedavüldeki madeni paralarda bir yetersizlik olduğuna dikkati çekerek, “Bir kıtlık olduğu doğrudur. Bu eksiklik bizim hatamızdan kaynaklanmıyor, Avrupa Merkez Bankası yeni 1 sent ve 2 sent üretimine izin vermiyor” dedi.
Ülke basınına yansıyan bilgilere göre, Belçika’da 1.6 milyar adet bozuk para üretilmiş olmasına rağmen bu paralar tedavülde dolaşmıyor. Halk alışveriş sonrasında para üstlerini evlerindeki kumbaralarda veya kaplarda biriktiriyor. Bu davranış paraların tedavülde dolaşmasına engel oluyor.
BAKANLIK KAMPANYA DÜZENLEYECEK
Belçika Merkez Bankası ve Maliye Bakanlığı ise halktan evlerindeki bozuk paraları bankalara yatırmaları yönünde bir kampanyaya hazırlanıyor.
Euro para birimini kullanan AB üyesi ülkelerde banknotlar Avrupa Merkez Bankası’nca (ECB) tedavüle sokuluyor. Madeni para basımı ise ECB’nin miktar kontrolünde avro bölgesi ülkelerinin yetkisinde gerçekleştiriliyor.
Euro para biriminde 1, 2, 5, 10, 20 ve 50 euor/sent ile 1 ve 2 euroluk madeni paralar bulunuyor. Her euro madeni paranın yazı kısmı bütün üye ülkelerde aynı şekilde basılırken, tura kısmı ilgili ülkelerce belirleniyor.
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