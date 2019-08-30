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Yıl 1948. Günlerden 1 Mayıs... Rotatifler, Türk basın tarihine damgasını vuracak Hürriyet için dönüyor ve Türkiyeyeni bir gazeteye uyanıyor.

1 Mayıs 1948’de okuyucusuyla buluşan Hürriyet, ilk günden bu yana "Tarafsız ve kaynağından doğru haber" ilkesinden ödün vermeksizin yayın yaşamını sürdürmekte, sektörünün öncü ve örnek gazetesi konumunu daha da öteye götürerek küresel bir medya markası olma iddiasıyla geleceğe uzanmaktadır.

O günden bugüne, ilk günkü heyecanı yitirmeden, "her sabah yeni bir gün başlar ve rotatifler döner" anlayışıyla kurumsallaşan Hürriyet, bugün Türkiye’nin en çok okunan gazetelerinden biri ve çok sesli bir toplumun aynasıdır. Birkitle gazetesi olarak, Türkiye’nin en ücra köşesindeki kahvehanelerden, ev kadınlarının mutfağına dek geniş bir okur kitlesiyle buluşmakta, basılı gazetesiyle her gün 1,4 milyon ki​şiye ulaşmaktadır. Küreselleşen dünya, değişen gazetecilik anlayışı çerçevesinde her platformda okurları ve paydaşlarıyla iletişim halinde olmayı ilke edinenHürriyet basılı gazetenin yanı sıra web-cep- tablet’den de günde milyonlarca kişiye erişmekte, ​​​68.yılında günlükortalama 3.​3 milyon ziyaretçiye ulaşmaktadır.

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Avrupa
Gürsel KÖKSAL / FRANKFURT
30.08.2019 - 12:47, Son Güncelleme:

Halı sahası bile olmayan lider Türkgücü Frankfurt, halı saha bekliyor

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Halı sahası bile olmayan lider Türkgücü Frankfurt, halı saha bekliyor

Antrenman ve maçlarını toprak sahada yapmak zorunda kalan, sezonun 4’ncü haftasında 4 maçta 4 galibiyetle Frankfurt 1. Amatör Ligi’nin lideri Türkgücü Frankfurt, büyükşehir belediyesinden acilen halı saha desteği bekliyor.

TÜRKGÜCÜ Frankfurt yöneticilerinden Adnan Erden, önümüzdeki hafta karara varılması beklenen ‘spor altyapısını güçlendirmek için kentteki tüm sahaların sentetik çimle kaplanması projesi’ kapsamında, Gallus semtindeki tesislerinin de programa alınması talebiyle Frankfurt Büyükşehir Belediyesi’ne başvurdu.
Erden, halen Frankfurt 1’nci Amatör Ligi’nde (Kreis Oberliga) lider olan Türkgücü için halı sahanın çok acil bir ihtiyaç olduğunu söyledi.

Halı sahası bile olmayan lider Türkgücü Frankfurt, halı saha bekliyor

SPORCULARIMIZI KAYBEDİYORUZ
Takımın halen antremanlarını ve lig maçlarını toprak sahada yapmak zorunda olduğuna dikkati çeken Erden “Bu nedenle son yıllarda çok sayıda genç sporcumuzu kaybettik. Hem Büyükşehir Belediye Başkanı Peter Feldmann ve hem de Encümen Markus Frank buraya gelip, tesislerimizi incelemişti. O zaman da kendilerine sorunlarımızı ilettik. Türkgücü, Frankfurt’ta halı sahası olmayan 12 takımdan biri. Bilindiği gibi halı sahaların bakımı kolay ve uzun ömürlü. Yılın her mevsiminde spor yapmak mümkün. Eğer 2020 yılı destek programına biz de alınırsak, gençlere yönelik çalışmalarımızı daha da artırabilecek, özellikle göçmen kökenli gençliğin yoğun olduğu bu bölgeye daha yararlı olabileceğiz” dedi.

Halı sahası bile olmayan lider Türkgücü Frankfurt, halı saha bekliyor

EV ÖDEVİ YARDIMI
Türkgücü Frankfurt, halı sahaya kavuştuktan sonra Gallus’taki spor tesislerini geliştirmek üzere büyük bir altyapı projesini hayata geçirmeyi hedefliyor. Halen çatısı altında bir de ‘ev ödevi yardımı’ projesi sürdürülen Türkgücü’nün dört futbol takımında (A, B, Yaşlılar ve Gençler) top koşturan 100 sporcu bulunuyor. Turizmci Hüseyin Adalı’nın başkanlığındaki Türkgücü’nün tarihi 1983’de kurulan FC Frankfurt City ile başlıyor. TSV Umutspor ile 2004 yılında birleşen kulüp, 2007 yılından gerçekleştirilen isim değişikliğiyle TSKV Türkgücü Frankfurt adını almıştı.

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