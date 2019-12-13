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Avrupa
Göksel Divarcı
13.12.2019 - 17:27, Son Güncelleme:

Haland, Almanya yolunda!

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Haland, Almanya yolunda!

Salzburg forması giyen Erling Haland, Borussia Dortmund ve Leipzig ile görüştü.

Bu sezon Salzburg forması ile attığı 28 golle dikkatleri üzerine çeken ve devleri peşine takan Erling Haland, Bundesliga'nın yolunu tutabilir.

Salzburg Sportif Direktörü Christoph Freund, konuyla ilgili yaptığı açıklamada, "Kulübümüz, Haland için en iyisi olmasını istiyor ve onun yaptığı görüşmelerden de haberimiz var" ifadelerini kullandı. Haland'ın ismi Dortmund ve Leipzig dışında daha önce Real Madrid, Juventus ve Man Utd gibi takımlarla da anılmıştı.

Haland, Almanya yolunda

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