Haklarınızı biliyor musunuz? Türk ve Hollanda vatandaşları için sosyal güvenlik danışma günleri başlıyor
SGK ile Hollanda Sigorta Kurumu (SVB), Türkiye’de ikamet eden Türk ve Hollanda vatandaşlarını bilgilendirmeye yönelik 17-19 Eylül 2019 tarihleri arasında iki dilde ücretsiz Türkiye-Hollanda Danışma Günleri düzenleyor.
1968’de yürürlüğe giren Türkiye-Hollanda Sosyal Güvenlik Sözleşmesi ile Türk vatandaşları, Hollanda mevzuatından kaynaklanan kısa ve uzun vadeli sigorta kollarına ilişkin sosyal güvenlik haklarını Türkiye’de kullanma imkânına sahip olmuşlardı. Bu haktan Türk vatandaşlarının kendisi ve çalıştıkları ülkede yanında bulunan aile bireyleri yararlanabildikleri gibi, Türkiye’de yaşayan aile bireyleri de faydalanabiliyor.
UZMANLARLA BİREBİR GÖRÜŞME
Bu kapsamda, Sosyal Güvenlik Kurumu (SGK) ile Hollanda Sigorta Kurumu (SVB) İstanbul, Kocaeli ve Tekirdağ illerinde ikamet eden Türk ve Hollanda vatandaşlarını bilgilendirmeye yönelik 17-19 Eylül 2019 tarihleri arasında SGK İstanbul Fatih Sosyal Güvenlik Merkezi’nde Türkiye - Hollanda Danışma Günleri düzenliyor.
Danışma hizmeti, Türkiye-Hollanda Sosyal Güvenlik Sözleşmesinin öngördüğü sosyal güvenlik haklarına (emeklilik, malullük, ölüm ve hastalık halinde sağlanan yardımlar) ve yurtdışında geçen sürelerin borçlanma yoluyla değerlendirilmesine ilişkin soruların Türk ve Hollandalı uzmanlarla birebir yapılacak görüşmelerde cevaplandırılması ile gerçekleştirilecek. Danışma hizmeti ücretsiz olarak Türkçe ve Hollandaca verilecek.
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