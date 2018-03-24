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‘Hakkımızı aramıyoruz’

BERLİN
24.03.2018 - 09:31 | Son Güncelleme:

Almanya’da temaslarda bulunan Kamu Başdenetçisi Şeref Malkoç, çok sayıda haksızlığa maruz kalmalarına rağmen Türklerin, Alman meclisindeki dilekçe komisyonuna hiçbir dilekçe gitmediğini söyledi. Türkiye’nin Berlin Büyükelçiliği’nde düzenlediği basın toplantısında, üç günlük Almanya ziyaretini değerlendiren Malkoç, şunları söyledi:

“BİZ kamu denetçiliği kurumu olarak Avrupa Ombudsmanlar ağının üyesiyiz. Uluslararası ilişkilerde kamu denetçiliği kurumunun bir görevi de Avrupa’daki insan hakları örgütleriyle beraber çalışmak. 2017’de Avrupa’da yapılan seçimlerde yabancı düşmanlığı, ırkçılığın ve İslam karşıtlığının arttığını gördük. Bunun yansımalarını da somut olarak Türklerin işyerlerine, mekanlarına ve son 1.5 aydır da camilere yapılan saldırılarda gördük. Hem buradaki Alman insan hakları kuruluşları hem parlamentoda bulunan dilekçe komisyon başkan ve üyeleriyle, ayrıca Almanya’da önemli Türk sivil toplum örgütleriyle karşılıklı görüş alışverişinde bulunmak üzere üç günlük ziyaretimiz oldu. Burada yaşayan insanımızın Alman anayasası ve yasalarının kendine tanıdığı haklardan büyük ölçüde haberdar olmadığını gördük. Ayrıca hak arama kültürü konusunda çok çalışmalar yapmamız gerektiğini müşahede ettik.”

‘BAŞKA YOLLAR DA VAR’
“Hak arama kültüründe ilk akla gelen müesseseler mahkemeler. Ama insanların yaşadıkları ülkelerde hakları ihlal edildiğinde, haksızlığa uğradığında veya ayrımcılığa uğradıklarında mahkemeye gitmeden hak arama yolları da var. Kuzey Ren Vestfalya Eyaleti dilekçe komisyonu şimdiye kadar Türklerle ilgili kendilerine şimdiye kadar bir şikayet başvurusunun olmadığını, ifade ettiler. Federal Parlamento’da dilekçe komisyonu üyeleri de Türklerden dilekçe gelmediğini ifade ettiler. Bu haksızlıklar, saldırılar insan haklarıyla ilgili kurumlara, dilekçe komisyonlarına mutlaka iletilmesi gerekiyor. Hak arama kültürünü yaygınlaştırmak için Türk sivil toplum kuruluşlarıyla daha sıkı çalışmalar yapacağız.”

Etiketler: Şeref Malkoç , Kamu Başdenetçisi , Berlin Büyükelçiliği , avrupadan haberler
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