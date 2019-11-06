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HÜRRİYET KURUMSAL

Yıl 1948. Günlerden 1 Mayıs... Rotatifler, Türk basın tarihine damgasını vuracak Hürriyet için dönüyor ve Türkiyeyeni bir gazeteye uyanıyor.

1 Mayıs 1948’de okuyucusuyla buluşan Hürriyet, ilk günden bu yana "Tarafsız ve kaynağından doğru haber" ilkesinden ödün vermeksizin yayın yaşamını sürdürmekte, sektörünün öncü ve örnek gazetesi konumunu daha da öteye götürerek küresel bir medya markası olma iddiasıyla geleceğe uzanmaktadır.

O günden bugüne, ilk günkü heyecanı yitirmeden, "her sabah yeni bir gün başlar ve rotatifler döner" anlayışıyla kurumsallaşan Hürriyet, bugün Türkiye’nin en çok okunan gazetelerinden biri ve çok sesli bir toplumun aynasıdır. Birkitle gazetesi olarak, Türkiye’nin en ücra köşesindeki kahvehanelerden, ev kadınlarının mutfağına dek geniş bir okur kitlesiyle buluşmakta, basılı gazetesiyle her gün 1,4 milyon ki​şiye ulaşmaktadır. Küreselleşen dünya, değişen gazetecilik anlayışı çerçevesinde her platformda okurları ve paydaşlarıyla iletişim halinde olmayı ilke edinenHürriyet basılı gazetenin yanı sıra web-cep- tablet’den de günde milyonlarca kişiye erişmekte, ​​​68.yılında günlükortalama 3.​3 milyon ziyaretçiye ulaşmaktadır.

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BERLİN
06.11.2019 - 13:20, Son Güncelleme:

Hakimi olmasa Dortmund ne yapacak?

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Hakimi olmasa Dortmund ne yapacak?

Dortmund’un sağ beki Achraf Hakimi, Alman ekibinin tarihe geri dönüş yapıp 3-2 kazandığı Inter maçına damgasını vurdu. 2 gol kaydederek takımına zaferi getiren Faslı oyuncu, Devler Ligi’ndeki gol sayısını 4’e yükseltti. Kimi otorite, Real Madrid’in bu kalitede bir oyuncuyu neden 2 sezonluğuna kiralık olarak verdiğini tartışıyor...

Hakimi olmazsa Dortmund'un ne yapacak


DORTMUND'un Şampiyonlar Ligi'ndeki gollerini defans futbolcusu Hakimi atıyor. Dortmund'un İnter Milan'ı 3-2 yendiği maçta iki gol atarak galibiyetin adeta mimarı olan Hakimi, bu sezon Şampiyonlar Ligi'nde gol sayısını dörde çıkardı. Hakimi, takımının da Devler Ligi'ndeki golcüsü oldu.

Hakimi olmasa Dortmund ne yapacak

Dortmund, sahasında İnter Milan karşısında 2-0 yenik duruma düştüğü maçta Hakimi 51. dakikada önce skoru 2-1'e taşıyan golü attı. Brand'ın attığı golle maç 2-2 berabere devam ettiği sırada tekrar sahneye çıkan Hakimi, bu kez 77. dakikada takımını 3-2 galibiyete taşıyan golü kaydetti. Bu golle hem Dortmund üç puanı aldı hem de Hakimi Devler Ligi'ndeki dördüncü golünü atmış oldu. Şampiyonlar Ligi'nde yedi puanla Barcelona'nın bir puan ardında ikinci sırada bulunan sarı siyahlar'ın attığı beş golün dördünde Hakimi'nin imzası var. Hakimi, Dortmund'un deplasmanda S. Prag ile oynadığı ve 2-0 kazandığı maçtaki iki golü de atan isimdi.

Hakimi bu sezon Bundesliga'da da goller attı. Defansta oynayan Hakimi'nin bu sezon ligde iki golü bulunuyor.

Sezon sonunda Dortmund’da kiralık mukavelesi sona erecek olan Hakimi, Alman ekibine alıştığını açıklamıştı.

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