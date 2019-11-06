Hakimi olmasa Dortmund ne yapacak?
Dortmund’un sağ beki Achraf Hakimi, Alman ekibinin tarihe geri dönüş yapıp 3-2 kazandığı Inter maçına damgasını vurdu. 2 gol kaydederek takımına zaferi getiren Faslı oyuncu, Devler Ligi’ndeki gol sayısını 4’e yükseltti. Kimi otorite, Real Madrid’in bu kalitede bir oyuncuyu neden 2 sezonluğuna kiralık olarak verdiğini tartışıyor...
Hakimi olmazsa Dortmund'un ne yapacak
DORTMUND'un Şampiyonlar Ligi'ndeki gollerini defans futbolcusu Hakimi atıyor. Dortmund'un İnter Milan'ı 3-2 yendiği maçta iki gol atarak galibiyetin adeta mimarı olan Hakimi, bu sezon Şampiyonlar Ligi'nde gol sayısını dörde çıkardı. Hakimi, takımının da Devler Ligi'ndeki golcüsü oldu.
Dortmund, sahasında İnter Milan karşısında 2-0 yenik duruma düştüğü maçta Hakimi 51. dakikada önce skoru 2-1'e taşıyan golü attı. Brand'ın attığı golle maç 2-2 berabere devam ettiği sırada tekrar sahneye çıkan Hakimi, bu kez 77. dakikada takımını 3-2 galibiyete taşıyan golü kaydetti. Bu golle hem Dortmund üç puanı aldı hem de Hakimi Devler Ligi'ndeki dördüncü golünü atmış oldu. Şampiyonlar Ligi'nde yedi puanla Barcelona'nın bir puan ardında ikinci sırada bulunan sarı siyahlar'ın attığı beş golün dördünde Hakimi'nin imzası var. Hakimi, Dortmund'un deplasmanda S. Prag ile oynadığı ve 2-0 kazandığı maçtaki iki golü de atan isimdi.
Hakimi bu sezon Bundesliga'da da goller attı. Defansta oynayan Hakimi'nin bu sezon ligde iki golü bulunuyor.
Sezon sonunda Dortmund’da kiralık mukavelesi sona erecek olan Hakimi, Alman ekibine alıştığını açıklamıştı.
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