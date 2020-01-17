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Avrupa
BERLİN / Fotoğraf: dpa
Haber Giriş: 17.01.2020 - 14:09,Son Güncelleme:/

Hâkim aşırı sağcılara acımadı

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Hâkim aşırı sağcılara acımadı

Almanya’nın Dresden kentinde ‘Dresden Özgür Ülküdaşlar’ adlı aşırı sağcı örgüt üyesi altı sanığın yargılandığı dava tamamlandı.

SANIKLAR, 2015 yılında yabancılara, polise, farklı siyasi görüşü savunanlara ve devlete yönelik şiddet eylemlerinde bulunmak, adam yaralamak ve patlayıcı kullanmakla suçlanıyordu. Sanıkların suçlarını sabit gören Dresden Eyalet Mahkemesi, tüm sanıklara 2 yıl 10 ay ile 6 yıl arasında değişen hapis cezası verdi.

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